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В Гомеле вынесли приговор мужчине за убийство 14-летней давности. Его вычислили по окурку

16.01.2019 15:16 — Новости Общества | Tut.by  
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В Гомеле вынесли приговор 40-летнему жителю Калинковичей, который еще в 2006 году убил приятельницу, но известно об этом стало лишь спустя 14 лет, когда мужчина совершил очередное тяжкое преступление. Подробности сообщили в областном суде.

В ноябре 2006 года в деревне Луки Калинковичского района тогда еще 28-летний парень выпивал дома с 56-летней женщиной — и вдруг набросился на нее и стал избивать. Как позже установит следствие, мужчина нанес жертве не менее 18 ударов тупыми предметами в жизненно важные органы и два удара ножом в область живота. Затем задушил и затушил сигарету во рту погибшей. На окурке остались следы слюны. Эксперт установил генотип неизвестного мужчины — но тот не имел совпадений в базе.

В июне 2018 года в Калинковичах возле магазина пьяный местный житель набросился на своего знакомого и нанес ему удар ножом в грудь. Потерпевший выжил, а нападавшего задержали. После, как и положено, эксперты отобрали биологические образцы — и экспертиза выявила совпадение генотипа мужчины с генотипом, 12 лет назад оставленным на сигарете на месте убийства. В итоге пришлось ответить сразу за два преступления.

Гомельский областной суд признал мужчину виновным в убийстве, совершенном с особой жестокостью и из хулиганских побуждений, а также в покушении на убийство. Ему назначено наказание в виде 21 года лишения свободы в исправительной колонии усиленного режима. Также он должен возместить потерпевшим моральный вред на общую сумму 48 тысяч рублей.

 
Теги: Гомель
 
 
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В Гомеле вынесли приговор 40-летнему жителю Калинковичей, который еще в 2006 году убил приятельницу, но известно об этом стало лишь спустя 14 лет, когда мужчина...
 
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