«Были на это свои причины». Почему не зарегистрировали спортивное радио Скардино и Герасимени?

Недавно биатлонистка Надежда Скардино пожаловалась на отказ в регистрации в Беларуси спортивного FM-радио, которое должна была возглавить олимпийская чемпионка . TUT.BY разбирался, как и почему это произошло.



После завершения спортивной карьеры олимпийская чемпионка планировала возглавить спортивное радио. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Инвестором радиостанции «Спорт ФМ», которую планировали открыть две известные спортсменки — биатлонистка Надежда Скардино и пловчиха Александра Герасименя — выступала компания «Сигмаполюс» — крупнейший в Беларуси застройщик коммерческой недвижимости, ее владелец — Виталий Синицкий. Компания построила такие бизнес-центры, как «Титан», «Волна», «Анкор», «Орлан», торговые центры «Тивали», «Трюм» и другие.

Однако в январе стало известно, что радиостанция не прошла регистрацию.

— Из Администрации президента нам с Александрой Герасименей пришел ответ буквально 31 декабря. Нам отказали. В Министерстве информации, когда мы туда приходили, говорили, что обязательно нужно написать письмо в Администрацию. И если они с этим согласны, они нам ответят. Без их ответа ничего не может быть. Мы слышали разные мнения. Они были в основном о нецелесообразности этого проекта. Насколько я поняла, у нас есть уже много радиостанций, — рассказала Надежда Скардино телеканалу СТВ .

Ранее олимпийская чемпионка рассказывала, что в штате радиостанции будет работать примерно 30 человек, обещала прямые включения и репортажи со спортивных событий и репортажи. Музыку на «Спорт ФМ» планировали ставить «бодрящую, которая придает энергии людям». Так почему же идею завернули?

Учредители планировали зарегистрировать не одну, а три радиостанции

В министерстве информации, которое занимается регистрацией СМИ, TUT.BY подтвердили, что ведомство действительно рассматривало документы, поданные учредителями. Отказ был основан на том, что, по данным министерства связи и информатизации, в Минске нет свободных FM-частот. Кроме того, говорят, в ведомстве, документы не были оформлены правильно.

Однако наши источники назвали еще одну предположительную причину отказа: учредители хотели зарегистрировать не одну, а три радиостанции. Радио «Спорт ФМ» планировало открывать ООО «Спортивная медийная группа». Его учредители — Виталий Синицкий — 40%, Надежда Скардино — 30% и Александра Герасименя — 30%. Кроме того, в пакете были поданы документы на регистрацию еще двух станций — Europa+ и Energy (OOO «Элэсджи Медиа», учредитель Лапицкий О.В. — 50%, Синицкий В. И. — 40%, а также гражданин РФ Таллер В.И. — 10%). Эта информация вчера появилась и в телеграм-канале Паца-Ваца .

В концепции, которую предоставили учредители, говорилось о намерении создать спортивный медиахолдинг и стать информационным проводником политики государства в области спорта и здорового образа жизни. При этом, как нам объяснили, «Спорт ФМ» играл в этом проекте роль социально-значимого, а Europa+ и Energy — должны были стать финансовыми донорами. На самом «Спорт ФМ» спортивной тематике, по концепции, отдавалось всего всего 15% эфирного времени.

Эксперты считают, что целью проекта было вывести на белорусский рынок российские радиостанции — «Европа Плюс» занимает в соседней стране 2-е место в рейтинге, Energy — 6−9 места. В России работал и «Спорт ФМ», однако в 2018 году был переименован Studio21.

«Европа Плюс» и Studio21 сейчас входят в состав входят в состав «Европейской медиагруппы», принадлежащей Уральской горно-металлургической компании, Energy — в состав «Газпром-Медиа Радио», который уже представлен на белорусском рынке радиостанциями «Юмор ФМ» и «Релакс FM».

— Коммерческая составляющая очевидно превалировала над благими намерениями, — считают источники.

По оценкам экспертов, рекламная доля всех минских FM-cтанций — 10 миллионов долларов в год, при этом расходы на одну радиостанцию оцениваются в сумму около 500 тысяч в год. Всего в Минске сейчас работает 23 FM-радиостанции.

«Радио должно было вещать из Минска, все программы — белорусские»

Надежда Скардино в телефонном разговоре с TUT.BY отметила, что при отказе в регистрации упоминалась большая конкуренция на рынке. Предположение же о том, что спортсмены хотели таким образом привести в страну российские популярные радиостанции «Европа Плюс» и Energy стало для нее неожиданностью.

— Мы удивлены тем, что наша инициатива была воспринята, как попытка привести на белорусский рынок российских игроков. От российских радиостанций в проекте оставались лишь популярные названия. Капитал — белорусский, деньги идут в бюджет Беларуси. Не шла речь о российском бизнесе и российских деньгах, да, один учредитель из России — но его доля лишь 10%. Радио должно было вещать из Беларуси, из Минска, все программы — белорусские. Мы понимаем, что «Спорт ФМ» — это радиостанция для специфической аудитории, социальный проект, не развлекательный, и ему нужна была бы финансовая поддержка. Белорусская «Европа Плюс» задумывалась именно как финансовый донор для «Спорт ФМ», — говорит олимпийская чемпионка.

При этом Надежда Скардино отмечает, что не оспаривает решение Администрации президента и министерства информации.

— Да, мне казалось, что это интересный проект, тем более в связи с предстоящими спортивными событиями в стране. Мы обсуждали этот проект со многими спортсменами, и все говорили, что им не хватает такого радио. Однако я не эксперт и считаю, что если было принято решения об отказе, у Администрации президента и министерства информации были на это свои причины. Я понимаю, что радиостанции должны работать с подачи и разрешения государства.