20-летнего жителя Минска будут судить за то, что 132 раза обманул с деньгами

За мошенничество и присвоения имущества в Минске будут судить 20-летнего парня. Он брал у людей деньги под самыми разными предлогами, а потом ухаживания за девушкой и покупку автомобилей. В деле насчитывается 132 эпизода, сообщает пресс-служба Следственного комитета в Telegram.



Фото: пресс-служба Следственного комитета

В одном случае парень просил у знакомых заключить от их имени договоры проката или купли-продажи имущества в рассрочку (мебель, техника и телефоны). Потом забирал товары, обещал платить за них — но это оставалось лишь словами.

На подъездах домов обвиняемый клеил объявления о готовности дать деньги взаймы, но при условии, что человек оформит на себя договор о покупке в рассрочку. По той же схеме люди отдавали товар малознакомому человеку, получали определенную сумму, а человек исчезал.

На удочку попался и один крупный оператор сотовой связи, с которым парень заключил дилерское соглашение. Он получил товара на 12 тысяч рублей и продал по заниженной цене. «С целью получения вознаграждения за высокие продажи молодой человек также составлял ложные договоры об оказании услуг электросвязи», — рассказали в СК. Но в этом случае парень не довел свой умысел до конца: оператор заподозрил обман.

Следователи узнали, что деньги парень, как правило, тратил на развлечения, ухаживания за девушкой, покупку автомобилей и азартные игры.

Подсчитано 132 эпизода противоправной деятельности на 73 тысячи рублей. Действия молодого человека квалифицированы следствием как мошенничество и присвоение имущества. Он под стражей и ждет суда.

Специалисты рекомендуют: не сообщайте свои паспортные данные третьим лицам. Скептически относитесь к обещаниям малознакомых людей платить за оформленные в рассрочку или кредит товары на ваше имя. Не стоит покупать технику в непроверенных интернет-магазинах или с рук, если продавец вызывает сомнения. А при покупке лучше обращать внимание на очень низкую цену, возможно, это уловка мошенника.