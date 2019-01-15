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Милиция отыскала жителя Борисова, который пропал с 7-летней дочкой в России
16.01.2019 16:43 — Новости Общества | Tut.by
Завершен розыск 31-летнего Александра Вечерко и его 7-летней дочери, которые выехали в Россию и пропали. Их отыскали, ничего плохого не случилось,
Накануне
«На данный момент местонахождение разыскиваемых установлено. Криминальных обстоятельств или причастности к какому-либо несчастному случаю не выявлено», — пишет пресс-служба УВД Миноблисполкома.
Как удалось выяснить TUT.BY, о розыске заявили родственники, которые не могли выйти на связь с мужчиной. Он сам воспитывает девочку и выехал с ней за рубеж без каких-либо нарушений закона. При содействии российской полиции их нашли, все хорошо.
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Их отыскали в соседней стране, ничего плохого не случилось.
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