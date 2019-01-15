Милиция отыскала жителя Борисова, который пропал с 7-летней дочкой в России

Завершен розыск 31-летнего Александра Вечерко и его 7-летней дочери, которые выехали в Россию и пропали. Их отыскали, ничего плохого не случилось, пишет милиция Минской области.

Накануне сообщалось , что отец с дочкой уехали из Борисова в Россию 28 декабря, и с тех пор об их местонахождении ничего известно не было.

«На данный момент местонахождение разыскиваемых установлено. Криминальных обстоятельств или причастности к какому-либо несчастному случаю не выявлено», — пишет пресс-служба УВД Миноблисполкома.

Как удалось выяснить TUT.BY, о розыске заявили родственники, которые не могли выйти на связь с мужчиной. Он сам воспитывает девочку и выехал с ней за рубеж без каких-либо нарушений закона. При содействии российской полиции их нашли, все хорошо.