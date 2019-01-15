TUT.BY и читатели из Гродно подарили особенным детям праздник

Третий год подряд портал TUT.BY проводит благотворительную акцию в Гродно и предлагает каждому читателю стать Дедом Морозом, чтобы подарить немного праздничного настроения тем, чья жизнь не всегда радостна и счастлива. В этом году благодаря усилиям портала и неравнодушных людей подарки получили воспитанники Гродненского областного специализированного дома ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы и нарушением психики.





Здесь для особенных детей устроили маленький праздник с хороводами, танцами и, конечно, подарками от Деда Мороза, которые получил каждый воспитанник учреждения.















