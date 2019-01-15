Празднование Дня Воли на стадионе «Динамо» невозможно

Заявку в Мингорисполком на празднование Дня Воли подали культурная площадка «Арт Сядзіба» и Партия БНФ.

Об этом сообщил в в Facebook рассказал блогер Эдуард Пальчис.

В заявке указано, что сбор участников планируется на ул. Октябрьской с 12:00 до 14:00. Затем шествие пойдет до стадиона «Динамо», где с 14:00 до 22:00 пройдут митинг и большой концерт. Предполагается, что в празднике будут участвовать 30 тысяч человек.

К проведению мероприятия планируется привлечь общественные и коммерческие организации. На краудфандинговой площадке Talaka.by открыт сбор средств.

Проведение Дня Воли направлено на национальную консолидацию вокруг ценностей государственного суверенитета, развития и укрепления белорусского нации, на привлечение внимания белорусского общества к наследию БНР, к необходимости национального единства для защиты независимости Беларуси.

Однако, как информирует tut.by , в руководстве «Динамо» заявили, что никаких предварительных обсуждений и договоренностей с организаторами Дня Воли не было.

Там говорят, что праздник провести на стадионе невозможно, так как «Национальный олимпийский стадион является главной спортивной ареной страны, главной площадкой для проведения II Европейских игр».