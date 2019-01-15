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Празднование Дня Воли на стадионе «Динамо» невозможно
16.01.2019 17:27 — Новости Общества | БДГ
Заявку в Мингорисполком на празднование Дня Воли подали культурная площадка «Арт Сядзіба» и Партия БНФ.
Об этом сообщил в в Facebook рассказал блогер Эдуард Пальчис.
В заявке указано, что сбор участников планируется на ул. Октябрьской с 12:00 до 14:00. Затем шествие пойдет до стадиона «Динамо», где с 14:00 до 22:00 пройдут митинг и большой концерт. Предполагается, что в празднике будут участвовать 30 тысяч человек.
К проведению мероприятия планируется привлечь общественные и коммерческие организации. На краудфандинговой площадке Talaka.by открыт сбор средств.
Проведение Дня Воли направлено на национальную консолидацию вокруг ценностей государственного суверенитета, развития и укрепления белорусского нации, на привлечение внимания белорусского общества к наследию БНР, к необходимости национального единства для защиты независимости Беларуси.
Однако, как информирует
Там говорят, что праздник провести на стадионе невозможно, так как «Национальный олимпийский стадион является главной спортивной ареной страны, главной площадкой для проведения II Европейских игр».
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Заявку в Мингорисполком на празднование Дня Воли подали культурная площадка «Арт Сядзіба» и Партия БНФ. Об этом сообщил в в Facebook рассказал блогер Эдуард Пальчис.
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