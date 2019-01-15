ГАИ призывает водителей не парковаться возле деревьев из-за сильного ветра

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16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Синоптики прогнозируют, что 17 января на значительной части территории Беларуси ожидается усиление ветра порывами до 15-18 м/с. В связи с этим Госавтоинспекция просит водителей быть особенно внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и скоростной режим, а также не парковаться возле деревьев, рекламных щитов и неукрепленных конструкций. Об этом БЕЛТА сообщил официальный представитель УГАИ УВД Минского облисполкома Сергей Чеботарев.

Госавтоинспекция просит водителей по возможности воздержаться от поездок. Тех же, кто все-таки намерен сесть за руль, призывает быть бдительнее, особенно при совершении маневров. "Сильный боковой ветер может мешать управлять автомобилем. На заснеженном асфальте дорожная ситуация зачастую становится непредсказуемой, что может привести к ДТП", - отметил Сергей Чеботарев.

Порывы сильного ветра могут опрокинуть на проезжую часть ограждения, оборвать ветки и повалить деревья, что создаст аварийную ситуацию для автолюбителей, добавил он.

Пешеходам на остановках ГАИ рекомендует держаться подальше от края проезжей части. При переходе дороги нужно проявлять внимательность, а в темное время суток не забывать обозначать себя фликерами.-0-