Районный Совет женщин возглавила Елена Парфененко

Сегодня прошла V отчетно-выборная конференция районного Совета женщин. В ходе мероприятия был избран председатель районного Совета женщин, которым стала начальник отдела образования, спорта и туризма райисполкома Елена Парфененко.

На конференции был заслушан отчет о проделанной работе районной организации за год. Также были избраны рабочие органы в Совет женщин и президиум. Кроме этого, прошли выборы в делегаты на Гомельскую областную отчетно-выборную конференцию.

Важной частью мероприятия стало чествование заместителя директора ОАО «Агрохимуслуги» Галины Михальцовой, которая на протяжении многих лет являлась активным участником общественной жизни Будакошелевщины. В ее адрес звучало много теплых слов благодарности и признательности. Также ей вручили Почетную грамоту районного исполнительного комитета, грамоту от районной организации профсоюзов и профсоюзов работников АПК, благодарность от районного совета ветеранов и районной организации коммунистической партии Беларуси, а также памятный подарок от РО РОО «Белая Русь».





















Ольга МАРЦЕЛЕВА.

Фото автора.