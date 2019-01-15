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Районный Совет женщин возглавила Елена Парфененко

16.01.2019 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Сегодня прошла V отчетно-выборная конференция районного Совета женщин. В ходе мероприятия был избран председатель районного Совета женщин, которым стала начальник отдела образования, спорта и туризма райисполкома Елена Парфененко.

На конференции был заслушан отчет о проделанной работе районной организации за год. Также были избраны рабочие органы в Совет женщин и президиум. Кроме этого, прошли выборы в делегаты на Гомельскую областную отчетно-выборную конференцию.

Важной частью мероприятия стало чествование заместителя директора ОАО «Агрохимуслуги» Галины Михальцовой, которая на протяжении многих лет являлась активным участником общественной жизни Будакошелевщины. В ее адрес звучало много теплых слов благодарности и признательности. Также ей вручили Почетную грамоту районного исполнительного комитета, грамоту от районной организации профсоюзов и профсоюзов работников АПК,  благодарность от районного совета ветеранов и районной организации коммунистической партии Беларуси, а также памятный подарок от РО РОО «Белая Русь».

Районный Совет женщин возглавила Елена Парфененко
Районный Совет женщин возглавила Елена Парфененко
Районный Совет женщин возглавила Елена Парфененко
Районный Совет женщин возглавила Елена Парфененко
Районный Совет женщин возглавила Елена Парфененко
Районный Совет женщин возглавила Елена Парфененко

Районный Совет женщин возглавила Елена Парфененко
Районный Совет женщин возглавила Елена Парфененко

Ольга МАРЦЕЛЕВА.

Фото автора.

 
 
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Сегодня прошла V отчетно-выборная конференция районного Совета женщин. В ходе мероприятия был избран председатель районного Совета женщин, которым...
 
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