Суд наказал за дедовщину двух уже уволенных в запас военнослужащих Гродненской пограничной группы

Двух солдат Гродненской пограничной группы (в/ч 2141) осудили на год колонии общего режима за издевательства над товарищем по службе. Приговор вынес суд Октябрьского района Гродно 16 января, он пока не вступил в законную силу. На оглашение приговора в профилактических целях привели несколько десятков военнослужащих.



Фото: БелаПАН

Фигуранты дела — 22-летний Владислав Шкульков из деревни Осиповичи Вилейского района Минской области и 20-летний Андрей Петрович из Минска. Оба уволены с военной службы в запас. Пострадавший — рядовой Михаил Ярошенко, который также уволен в запас.

Дело рассматривали почти три месяца. Суд огласил только резолютивную часть. Шкульков и Петрович признаны виновными в издевательстве над военнослужащим.

На первом судебном заседании прокурор Геннадий Мазайло зачитал обвинение, которое раскрыло подробности нарушения уставных правил.





Самыми распространенными были издевательства после отбоя. Шкульков вызывал Ярошенко в спальню для старших военнослужащих и приказывал ему желать спокойной ночи, употребляя нецензурные выражения. После этого солдат должен был положить себе на голову подушку, сделать три строевых шага к Шкулькову и нецензурно попросить у него разрешения выключить свет. Получив разрешение, так же строевым шагом он шел к выключателю и ударом головы с подушкой на ней нажимал на него.

Роль Петровича заключалась в том, чтобы привести Ярошенко, а потом следить, чтобы по коридору не шли офицеры.

Кроме того, Шкульков поднимал кровать Ярошенко за ножки, тот ударялся головой о стену и падал с кровати.

Обвиняемый, по словам прокурора, заставлял солдата отжиматься не менее 65 раз, рассказывать поговорки пограничников в нецензурной форме.

Петрович после замечания Ярошенко схватил его, снял и скомкал его шапку, а потом ударил ногой в промежность и попал по мошонке, что вызвало нарушение здоровья.

Согласно гособвинению, это делалось «из желания самоутвердиться в коллективе военнослужащих, установить и далее поддерживать неуставные традиции, показать свою значимость, физическую силу и мнимое преимущество над другими военнослужащими, запугать и унизить их, подчинить их своей воле, повысить свой неформальный авторитет».





Как заявил заместитель командира Гродненской пограничной группы по идеологической работе и кадровому обеспечению Сергей Савчук, эти факты были выявлены непосредственными командирами обвиняемых и потерпевшего.

На вопрос, начались ли проверки в части в связи со смертью Александра Коржича в 2017 году в 72-м Объединенном учебном центре ВС (военный городок Печи в Борисове), Савчук ответил отрицательно: «Это никоим образом не взаимосвязанные вещи. На самые маленькие нюансы стараемся обращать внимание, начиная с распорядка дня и заканчивая внешним видом».

По его словам, командиры принимают исчерпывающие меры, и даже косвенные признаки, указывающие на возможность неуставных взаимоотношений, подробно рассматриваются на самом высоком уровне.