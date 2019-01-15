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Названы медианные зарплаты в регионах Беларуси

16.01.2019 19:16 — Новости Общества | БелТА  
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Названы медианные зарплаты в регионах Беларуси
Фото из архива

16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самая высокая медианная заработная плата среди регионов у Минска - Br977. Это следует из данных, которые опубликовали на своих сайтах главные статистические управления регионов страны, сообщает БЕЛТА.

Дважды в год Белстат проводит обследование и публикует информацию о медианной заработной плате (ее получает работник, который находится в середине зарплатного списка) - по итогам данных отчетности нанимателей за май и ноябрь. Исходя из этих обследований, можно проследить, в том числе по отраслям экономики, какой процент работающих получает среднюю зарплату, какой выше, а какой ниже. Теперь этот показатель рассчитывается и публикуется также по регионам.

Минск, который в рейтинге уровня средней заработной платы обычно в лидерах, по медианной зарплате в ноябре 2018 года также возглавил список - ее сумма составила Br977. Распределение численности работников по размерам начисленной заработной платы сложилось следующим образом: до Br300 получали 1,8% работников, от Br300,1 до Br400 - 3,9%, до Br500 - 5,5%, до Br600 - 6,7%, до Br800 - 16,6%, до Br1000 - 17,5. Довольно высокий процент - 27,7% - тех работников, заработок которых составил от Br1000,1 до Br1500. Выше этой суммы, но в пределах Br2000 получали 10% работников. Процент тех, кто получает еще больше, уменьшается в прогрессии: до Br3000 - 5,5%, до Br5000 - 2,8%, до Br7000 - 1%, до Br10 тыс. - 0,7%, выше Br10 тыс. - 0,1%.

Столичный регион отчитался с показателем медианной зарплаты Br749,7. До Br300 здесь в ноябре получали 3% работников, от Br300,1 до Br500 - 21,4%. От Br500,1 до Br1000 заработали 46,1%, далее до Br1500 - 19,3%, до Br2000 - 5,8%, до Br3000 - 2,8%, до Br5000 - 1%, до Br7000 - 0,3%, до Br10 тыс. - 0,2% и выше того - 0,1%.

Согласно информации главного статуправления Брестской области, в этом регионе медианная заработная плата работников за ноябрь прошлого года составила Br693. До Br300 здесь заработали 3,6%. Большинство же, или 73,2% работников, получили от Br300,1 до Br1000, до Br1500 - 17,7%, до Br2000 - 3,9%, до Br3000 - 1,3%, до Br5000 - 0,3%. Выше этих зарплат в ноябре работники региона не получали.

В Гомельской области медианная зарплата за указанный месяц составила Br686,6. Зарплата до Br300 начислена 3% работников региона, 73,2% получили от Br300,1 до Br1000, до Br1500 - 16%, до Br2000 - 5,3%, до Br3000 - 2,9%, до Br5000 - 0,7%, до Br7000 - 0,1%.

Следом идут Могилевская и Гродненская области, где показатель медианной зарплаты оказался на уровне Br683,2 и Br676,1 соответственно. В Могилевской заработок до Br300 имели 3,4%, от Br300,1 до Br1000 получили 74,9% работников, до Br1500 - 16,6%, до Br2000 - 3,6%, до Br3000 - 1,3%, до Br5000 - 0,2%. Выше этих зарплат в ноябре работники региона не получали. В Гродненской области до Br300 имели 3,9%, от Br300,1 до Br1000 получили 73,7% работников, до Br1500 - 16%, до Br2000 - 4,3%, до Br3000 - 1,7%, до Br5000 - 0,3%, до Br7000 - 0,1%. Выше этих зарплат в ноябре работники региона не получали.

А вот в Витебском регионе, согласно данным главного статуправления, медианная зарплата работников составила только Br387,9. Ноябрьский заработок до Br300 здесь имели 4,3%, от Br300,1 до Br500 получили 26,1% работников, до Br1000 - 47,5%. Еще на 16,2% работников пришелся заработок до Br1500, до Br2000 получили 4,1%, до Br3000 - 1,6%, до Br5000 - 0,3%.

Для сравнения, по стране в ноябре 2018 года размер медианной зарплаты составлял Br751,1.

В разрезе отраслей наиболее высокая медианная заработная плата по итогам ноября 2018 года у работников сферы информационных технологий и информационного обслуживания, горнодобывающей промышленности, занятых на производстве химических продуктов, кокса и продуктов нефтепереработки, металлургическом производстве, связанных с деятельностью трубопроводного транспорта - там, где перечисленные сферы развиты.-0-

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самая высокая медианная заработная плата среди регионов у Минска - Br977. Это следует из данных, которые опубликовали на своих сайтах...
 
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