День Воли, мужчина-лэшмастер, дети и родители, фанатки Соболенко и 2009vs2019 - все за вчера

Доброе утро!

Будьте осторожны, сегодня очень сильный ветер (да и в целом погода в конце недели не порадует). Зато радуют челленджи в Сети: сейчас набирает популярность соревнование под названием #2009vs2019challenge, в котором пользователи показывают, как выглядели десять лет назад. Давайте посмотрим самые смешные посты , самые мотивирующие фото тренеров и фитнес-няшек (да, они не всегда были такими!), а еще — как изменились белорусские и российские звезды за 10 лет !





Так, а что важное и серьезное вчера происходило в стране и мире?

Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал сложности, возникшие в общении Беларуси и России, и разговоры вокруг «более углубленной интеграции»: «Я очень надеюсь, что здесь возобладает прагматизм, а не попытки искать в этой абсолютно рабочей ситуации какие-то геополитические замыслы внутри Союзного государства или вне его». (Кстати, а вы смотрите российские телеканалы ? читаете российские СМИ и телеграм-каналы?).

Стало известно, что белорусские силовики взяли в разработку ряд банковских работников. Один высокопоставленный, говорят, даже уже задержан …

Оргкомитет по празднованию Дня Воли в Минске подал Минска и концертом на стадионе «Динамо»">заявку в Мингорисполком на проведение праздничных мероприятий — на март 2019, конечно. Просят разрешить отметить шествием по центру Минска и концертом на стадионе «Динамо». Последнее, говорят, сразу нет .





А в Минске, кстати, вчера презентовали первый том «Истории белорусской государственности». Со следующего учебного года такую дисциплину могут начать преподавать в вузах страны вместо истории Беларуси. Научное издание в пяти томах расскажет, откуда взялись белорусы, как создавали свое государство и что влияло на этот процесс. Будет там и про белорусов в древности, и про ВКЛ, и про Речь Посполитую, и про БНР. Вот здесь — самое интересное .

Власти придумали, как поднять зарплаты в сельском хозяйстве. Помните, Александр Лукашенко потребовал , чтобы средние зарплаты в отрасли «через пару лет» приблизили к 1000 рублей? Смотрите, кто получит прибавку уже в 2019-м (если на больничные часто ходить не будет). Кстати, хотите знать, сколько белорусов получают зарплату больше 10 тысяч , а сколько — меньше 300 рублей?

Некоторые же не ждут, пока им накинут денег сверху — берут и меняют свою жизнь, чтобы больше зарабатывать. Вот, знакомьтесь, Дмитрий — лэшмастер. Да-да, он наращивает ресницы — а раньше работал в исполкоме. Как мужчина пришел на эту работу после госслужбы, ходят ли наращивать ресницы парни и что клиенты думают о его ориентации — расскажем здесь .





А здесь расскажем о, напротив, самой опасной мужской армейской профессии — саперах. Никогда не задумывались, как обучается и работает белорусский «противоминный спецназ» ? Да-да, война закончилась давно, но память о ней в виде ржавых мин и снарядов остается в белорусской земле до сих пор.

А в Речице, нам кажется, скоро станет меньше на одного гаишника. Ну по крайней мере, инспектора, допустившего такой косяк , стоит лишить премии и «впаять» ему выговор: представляете, он оштрафовал водителя, который ехал на зеленый, за то, что он не пропустил пешеходов — двух мужчин, которые переходили дорогу… на красный! Может, в Речице давно не хватало лэш-студии, говорят, из мужчин выходят отличные мастера?.. Водителям, кстати, стоит почитать и этот текст — о битых «теслах», которые хлынули к нам из-за океана. Говорят, наши уже отлично научились восстанавливать, ремонтировать и обслуживать Tesla, хотя это тоже недешево. Давайте прикинем, стоит ли овчинка выделки .

Помните, недавно биатлонистка Надежда Скардино пожаловалась на отказ в регистрации в Беларуси спортивного FM-радио, которое олимпийская чемпионка должна была возглавить ? Разбирались, как и почему это произошло. Говорят, были причины : «коммерческая составляющая очевидно превалировала над благими намерениями», да еще и «российский след»…

А мы решили послушать музыку — вместе с детьми. Вот вы что слушаете сейчас? Многие современные подростки без ума от «мокрых кросс» и 예 신은 왜 자꾸만 (если вы ничего не поняли — это нормально). В их возрасте вы напевали про цветущие яблони и тополиный пух. Мы пригласили в студию подростков со своими папами и мамами и дали им послушать песни, популярные сейчас и 15 лет назад . Дети говорят, тусить мы не умеем, «Зефира» им не нравится, а «Ляпис», по их мнению, и вовсе умер! Хорошо, что странные музыкальные пристрастия — не повод для постановки в СОП , а то мы все бы туда попали. А-а-а-а, срочно нам комнату гнева, как в Японии ! Но насмеялись, факт — и вам советуем.

Как там наша нестабильная Британия? Вчера правительство Терезы Мэй все же получило вотум доверия, Тереза остается на посту, однако это не выводит страну из тупика в вопросе о «брексите». Все подробности — здесь . Кстати, есть пару «хитрых» вариантов избежать сценария Brexit…

Так, а что у нас в спорте? Смотрим Australian Open, болеем за наших! Вчера наша Лидия Морозова вышла во 2-й круг парного разряда, Арина Соболенко вслед за Саснович (видели, кстати, какая Саша красавица ?!) вышла в 3-й круг одиночного турнира , а тем временем две болельщицы Арины едва не подрались за сувенир от нее . Напряглись все — и женщин все же разняли и вывели со стадиона.





Не можем не сказать о биатлоне. Пока мы все еще грустим о том, что без Домрачевой, Бьорндалена, Свендсена и Шипулина биатлон уже никогда не будет прежним, молодые и горячие биатлонисты стремительно врываются в мировую элиту. Вы знаете спортсменов, которые буквально за год совершили крутой скачок и начали напрягать лидеров тотала? Знакомьтесь !

Ой, забыли рассказать. В Германии сейчас проходит крупнейшая мебельная выставка, белорусы тоже поехали. Смотрите, какую мебель они туда привезли ! Подскажите, производители, где у нас такую купить?!

Все новости среды, 16 января

Кстати. Сегодня очередная «Экономика на пальцах». расскажем, куда покатится мировая экономика, а вместе с ней и Беларусь, в 2019 году. Присоединяйтесь к прямому эфиру в 15.25, будет интересно .

Ваша редакция

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