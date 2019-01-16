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День Воли, мужчина-лэшмастер, дети и родители, фанатки Соболенко и 2009vs2019 - все за вчера
17.01.2019 08:10 — Новости Общества | Tut.by
Доброе утро!
Будьте осторожны,
Так, а что важное и серьезное вчера происходило в стране и мире?
Глава МИД России
Стало известно, что белорусские силовики взяли в разработку ряд банковских работников. Один высокопоставленный,
Оргкомитет по празднованию Дня Воли в Минске подал Минска и концертом на стадионе «Динамо»">заявку в Мингорисполком на проведение праздничных мероприятий — на март 2019, конечно. Просят разрешить отметить шествием по центру Минска и концертом на стадионе «Динамо». Последнее, говорят,
А в Минске, кстати, вчера презентовали первый том «Истории белорусской государственности». Со следующего учебного года такую дисциплину могут начать преподавать в вузах страны вместо истории Беларуси. Научное издание в пяти томах расскажет, откуда взялись белорусы, как создавали свое государство и что влияло на этот процесс. Будет там и про белорусов в древности, и про ВКЛ, и про Речь Посполитую, и про БНР.
Власти придумали, как поднять зарплаты в сельском хозяйстве. Помните, Александр Лукашенко
Некоторые же не ждут, пока им накинут денег сверху — берут и меняют свою жизнь, чтобы больше зарабатывать. Вот, знакомьтесь, Дмитрий — лэшмастер. Да-да, он наращивает ресницы — а раньше работал в исполкоме. Как мужчина пришел на эту работу после госслужбы, ходят ли наращивать ресницы парни и что клиенты думают о его ориентации —
А здесь расскажем о, напротив, самой опасной мужской армейской профессии — саперах. Никогда не задумывались,
А в Речице, нам кажется, скоро станет меньше на одного гаишника. Ну по крайней мере, инспектора,
Помните, недавно биатлонистка Надежда Скардино пожаловалась на
А мы решили послушать музыку — вместе с детьми. Вот вы что слушаете сейчас? Многие современные подростки без ума от «мокрых кросс» и 예 신은 왜 자꾸만 (если вы ничего не поняли — это нормально). В их возрасте вы напевали про цветущие яблони и тополиный пух. Мы пригласили в студию подростков со своими папами и мамами и
Как там наша нестабильная Британия? Вчера правительство Терезы Мэй все же получило вотум доверия, Тереза остается на посту, однако это не выводит страну из тупика в вопросе о «брексите».
Так, а что у нас в спорте? Смотрим Australian Open, болеем за наших! Вчера наша
Не можем не сказать о биатлоне. Пока мы все еще грустим о том, что без Домрачевой, Бьорндалена, Свендсена и Шипулина биатлон уже никогда не будет прежним, молодые и горячие биатлонисты стремительно врываются в мировую элиту. Вы знаете спортсменов, которые буквально за год совершили крутой скачок и начали напрягать лидеров тотала?
Ой, забыли рассказать. В Германии сейчас проходит крупнейшая мебельная выставка, белорусы тоже поехали.
Кстати. Сегодня очередная «Экономика на пальцах». расскажем, куда покатится мировая экономика, а вместе с ней и Беларусь, в 2019 году.
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Доброе утро! Будьте осторожны, сегодня очень сильный ветер (да и в целом погода в конце недели не порадует).
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