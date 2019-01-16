Ползком по льду через канал добираются в Давид-Городок жители Хорска

Жители деревни Хорск в Столинском районе просят построить для них пешеходный мост через канал. А им отвечают: «Нет денег…», пишет «Медиа-Полесье».





Проблема эта не новая, она появилась три десятка лет назад, когда между Давид-Городком и Хорском насыпали дамбу и прокопали обводной канал.

Город таким образом защитили от возможных мощных паводков, когда река Горынь выходит из берегов и подтапливает жилые дома. А вот пригородную деревню и ее жителей в зимнее время, наоборот, обрекли на изоляцию. Весной канал перегораживают плавучим мостом и до осени проблемы пешеходного сообщения с Давид-Городком нет. А вот на зиму, дабы льдом не повредило металл, мост убирают. И до весны… «Хоть ты плачь!», — говорят местные.

От Хорска до автовокзала в Давид-Городке по прямой не более полутора километра. Но добираться нужно в обход. А это целых шесть километров. Работы в Хорске нет, большинство населения трудится в Давид-Городке, в том числе, в местной больнице. Окольным путем до нее 12 километров. Туда и обратно — 24.

Машины есть далеко не в каждой семье. Пешком ходить далеко, а на велосипеде в зимнее время года запрещено передвигаться, работники ГАИ протоколы составляют, рублем наказывают.

Организация «За свой город» инициировала общественную кампанию осенью этого года за строительство моста. Под коллективным обращением подписалось более 500 местных жителей. Ещё порядка 100 человек поддержали требования в электронной петиции.

После обращения в Столинский райисполком из Давид-Городка в Хорск пустили рейсовый автобус. В будние дни он совершает три оборота. Проблема разрешилась, но лишь частично. А в выходные население продолжает быть отрезанным от города.

13 января через канал на четвереньках перебирался сельчанин Василий Андрейчук. Перекрестился… и пополз. С опасностью для жизни. После нескольких морозных дней на Столинщине установилась теплая погода, лед у берега подтаял и покрылся слоем воды. А какой он, припорошенный снегом, дальше, неизвестно…

— Завтра рано утром мне нужно ехать в Брест, — рассказывает пожилой человек. — А как добраться до автовокзала? Вот он, рядом, а добираться нужно в обход. Я уже не такой молодой, чтобы шесть километров в темное время суток в одиночку протопать. Вот, вышел изучить обстановку на канале. Выдержит меня завтра лед… или утону? На коленках прополз по льду на другой берег, узнал расписание автобусов, сейчас на карачках домой этим же путем возвращаюсь.

Когда копали канал, вспоминает Василий Андрейчук, жителям Хорска обещали построить подвесной мост. Но слово не сдержали. Поначалу военные поставили понтонную переправу, люди сами ее сводили-разводили в зависимости от погоды. А потом понтоны заменили плавучим мостом. И проблема обострилась.