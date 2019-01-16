Бродячие артисты. Как «клуб на колесах» веселит одиноких стариков там, где никаких развлечений

Если бы к мишневичским старикам на старый Новый год приехал с концертом сам Филипп Киркоров, они, наверное, очень удивились бы, но вряд ли бы так обрадовались поп-звезде, как своим — давно знакомым и уже таким родным — гастролерам из шумилинского автоклуба. В Щедрец — канун старого Нового года — TUT.BY проехал с «бродячими артистами» около 125 км, исколесив практически полрайона, и увидел, какое счастье они дарят людям.



Артисты автоклуба выступают перед пациентами отделения круглосуточного пребывания пожилых и инвалидов в агрогородке Мишневичи

…В Больничном переулке в агрогородке Мишневичи Шумилинского района приютился аккуратный одноэтажный домик, в котором находится отделение круглосуточного пребывания пожилых и инвалидов. Или, на народном языке, «прытулак для старых». Сюда ведет тщательно очищенная от снега дорожка. По ней друг за дружкой идут Коза, Медведь, цыгане и другие ряженые. А замыкают пеструю компанию Дед Мороз со Снегурочкой. Это — самодеятельные артисты из клуба «Душа». Именно они и составляют костяк районного автоклуба.

«Случайных людей среди артистов нет»

Все очень просто: как автолавка привозит продукты в села, где нет своих магазинов, так автоклуб обеспечивает досуг в деревнях, где чаще всего нет собственных Домов культуры.

Автоклубу из Шумилино «простаивать» не приходится: бывает, что в день артисты дают по 3−4 представления. А в праздники гастроли по району становятся еще чаще.

— Клуб «Душа» работает уже более 5 лет. В нем 16 постоянных участников, — рассказывает заведующая Лидия Бороденок. — Некоторые артисты — люди с ограниченными возможностями. Принимаем к себе всех желающих, кто умеет хорошо петь и танцевать.



Лидия Бороденок отработала в сфере культуры 30 лет. Выйдя на пенсию, возглавила шумилинский автоклуб. До этого была участницей различных творческих коллективов, в частности, народного театра Шумилинского дома культуры. «Кого мне только не приходилось играть: и глупую служанку, и солдатскую вдову, и Бабу-ягу, и Снегурочку, и даже Деда Мороза, — вспоминает артистка. — Но главное в нашей работе — искринка, умение донести свое творчество до зрителя. А в деревне зритель — особенный. С ним нужно уметь поговорить по душам».

До Нового года автоклуб дал концерты во многих населенных пунктах своего региона. На старый Новый год — в народный праздник Щедрая (Богатая) кутья — едет туда, куда добраться не успел.

— Сегодня автоклуб побывает в четырех местах — агрогородке Мишневичи, деревне Николаево, городском поселке Оболь — везде покажем колядное представление для пациентов местных больниц и социальных учреждений, — говорит Лидия. — А еще поедем колядовать в деревню Каравайница: нас пригласили в гости.





«А гармонь взяли?»

Точка сбора «бродячих лицедеев» — районный Дом культуры. Артисты надевают костюмы, гримируются и выходят на улицу. Перед тем как тронуться в путь, Лидия Валентиновна делает «контрольный смотр».

— А гармонь взяли?

— Конечно, — смеется аккомпаниатор Анатолий Матус.

— Ну, а что же: ведь был у нас случай: отъехали, а потом вспомнили, что забыли баян, — говорит «худрук» автоклуба. И, глядя на Козу в белой шубке и с серебряными «рожками», сама хохочет: «Хотя, а зачем козе баян?».

В Мишневичах артистов уже ждут, но нужно подгадать время концерта так, чтобы у пожилых постояльцев «прытулка» в этот момент не было ни обеда, ни «тихого часа».

В дороге звучат песни Валерия Ободзинского. Шумилинские артисты разогреваются — подпевают звезде советской эстрады 1960−1970-х.

Мишневичи — агрогородок, центр сельсовета, здесь живет около 700 человек, есть и школа, и библиотека. Мы же направляемся к зданию в Больничном переулке, где находится отделение круглосуточного пребывания пожилых и инвалидов.

— Девочки, Толя, сегодня — праздник! Где наше настроение? Все готовы? Не забываем, мы — артисты: никакого галдежа. Все подобрались — и отлично выступаем! — «заводит» свой «маленький оркестрик» Лидия Валентиновна.

«Почаще к нам приезжайте! Не забывайте нас!»

На пороге — 67-летний Клим Яковлевич Соловьев. Улыбается доверчиво и простодушно, как умеют только дети:

— Здравствуйте-здравствуйте, дорогие! А мы уже по вам так соскучились! Я давно Деда Мороза ждал.

— А мы вот узялі — і прыехалі! Як ваше здоровьечко, Клим? Ці кормяць вас тут добра? А можа, і дзеўка ў вас, подруга какая, появилась? — шутят артисты, обнимая пенсионера, как давнего знакомца.





Клим Яковлевич раньше был бездомным, скитался по деревне, пока добрые люди не посоветовали ему пойти жить в Мишневичский «прытулак». Первое время он, по рассказам, все время порывался отсюда убежать. А потом привык. Сейчас даже помогает персоналу по хозяйству: чистит дорожки, выносит мусор, приносит воду.

— Мне тут хорошо. Даглядаюць нас тут. Но все равно раньше мне было лучше, не могу забыть свою жизнь в Шумилино, — признается мужчина.

— Ай, Клим Яковлевич, брось пустое, — увещевает его Лидия Бороденок. — Ты здесь чисто помолодел! А что раньше было? Ходил по свету неприкаянный…

Клим живет тут пару лет. Кроме него, еще около 30 постояльцев — в основном, беспомощные одинокие пожилые люди. Дети есть лишь у троих.





В небольшом актовом зале концерта ждут около 15 зрителей — пришли все, кто может ходить, и приехали на коляске все, кто сегодня чувствует себя получше.

— Го-го-го, каза, го-го-го, шэра! — тихий «прытулак» заполняют веселые колядные песни.

Начинается представление. Пенсионеры, как дети, живо реагируют на упавшую на пол Козу, которая таким образом выпрашивает угощения («Нашай козачцы многа не трэба: два боханы хлеба, мерка аўсу, а наверх каўбасу. Ну і аладкі, каб бакі былі гладкі»).

Но больше всего публику смешит сообщение:

— Ёсць у нас мядзведзь незвычайны. Ён умее ўсякія штукі паказваць.

— Ух ты! — громко восхищается бабушка в первом ряду.

Когда зал уже завели озорными частушками, две «цыганки» предлагают зрителям «паваражыць». А потом старики — как в детском садике — хором зовут Деда Мороза и Снегурочку.

— Добры дзень, мае даражэнькія! — старается напустить «дедморозовского» баса в свой молодой голос Александр Холстинников. — Зачакаліся мяне? А я прыехаў да вас з падарункамі. Але так іх не аддам. Трэба спець маю любімую песню. Якую, ведаеце?

— «В лесу родилась елочка»!

И старики вслед за новогодним «волшебником» и его внучкой Снегурочкой бодро подхватывают слова детской рождественской песни, которой уже более 100 лет. «В лесу родилась елочка» в «доме для пожилых» — зрелище, поверьте, еще то: прошибает на слезы.





— Вы почаще приезжайте к нам! Не забывайте нас, пожалуйста! — Клим Яковлевич провожает артистов до самого порога.

Никак не распрощается с гостями и Феня. У пожилой женщины проблемы с речью, но она знает, как зовут ее любимицу — заведующую автоклубом. «Лиля, Лиля, Лиля», — бесконечно повторяет пациентка и крепко держит Бороденок за руку. «Феня не ошиблась: официально, в паспорте, я Лидия, но я не люблю это имя и прошу всех знакомых называть меня Лиля, Лилия», — объясняет артистка.

Постояльцы делают в коридоре фото на память с Дедом Морозом, Снегурочкой и ряжеными. И всё — артисты прощально машут своим благодарным зрителям руками: их уже ждут в следующем пункте маршрута, в деревне Каравайница.

По дороге балагурят, смеются над Медведем, который задремал:

— Ишь ты, согрелся и впал в спячку! Но, дорогой Миша, придется тебе шатуном побыть — скоро ведь новые зрители.

Каравайница… из Каравайницы

В Каравайницу автоклуб каждый год по традиции ездит колядовать к местной жительнице Евдокии Васильевой.

«Газель» останавливается за пару сотен метров до нужного нам дома. Артисты выходят, и пустая деревенская улочка оживает фольклорной песней.

Хозяйке дома, бывшей медсестре и старейшей солистке автоклуба Евдокии Ивановне — 85 лет. Но разве дашь? Она надела алое концертное платье с вышивкой, бусы, подвела брови и губы!

— Гаспадынечка-журавіначка, а ці спіш ты, а ці нас чакаеш? — стучат в двери колядовщики.

— Ой, зачакалася ўжо, я з шасці часоў утра на нагах. Угашчэніе для вас гатовіла, — признается пенсионерка. — Дык хадземце ж хутчэй за стол!

Но гости, пока не спели частушки и колядные песни, к щедрому угощению не притронулись. Упросили выступить и хозяйку. Она под аплодисменты исполнила лирическую украинскую народную песню.





Дедушке Морозу после домашнего мини-концерта пришлось снять шубу и шапку — в хате-то жарко натоплено.

— Евдокия Ивановна работала медсестрой, но при этом всю жизнь — в художественной самодеятельности, — рассказывает про хозяйку Лидия Бороденок. — А какая она гостеприимная, знает вся округа! Вот этот стол у нее никогда даже не складывается. Кто пробовал ее фирменные пироги из картошки с бобом, никогда не забудет. А еще Евдокия Ивановна знает рецепт старинного свадебного каравая. Ведь деревню Каравайница недаром так назвали — жили тут всегда мастерицы-каравайницы.

Гости торопятся к выходу: «Евдокия Ивановна, миленькая, спасибо, но нас уже ждут в больнице в Оболи. Если опоздаем — там уже будет «тихий час».

— Дзякуй, гаспадыня! Дай вам, божа, курэй падпечак, яец засечак ды ўнукаў заплечак, — желают на прощание артисты.

«Тяжело петь, когда люди плачут»

В Обольской участковой больнице есть отделение с медико-социальными койками. Сейчас здесь находится 14 человек.

Артисты дают концерт прямо в коридоре. Сюда вышли 6 человек. Остальные, кто не может подняться, слушают из палат, лежа на кроватях. На представление собрались и сотрудники больницы.









Кто-то из зрителей смеется, а кто-то украдкой вытирает горькую слезу. Может, вспоминает далекие годы, когда были молодые силы и здоровье.

— Тяжело петь, когда люди плачут, — вполголоса поясняет одна из артисток. — Когда приезжаем в больницу, мы, конечно, сдерживаем себя: одно дело выступать перед здоровыми людьми, совсем другое — перед больными. В веселье ведь тоже нельзя переходить грань.

Под занавес Дедушка Мороз и Снегурочка раздают всем подарки. К пациентам, кто не смог к ним выйти сам, идут в палаты.





— Все артисты очэнь харошыя. Сделали нам такі харошы канцэрт, — делится впечатлениями 89-летняя Валентина Фоминична. — Я тут ужэ трэці месяц ляжу. І трэці раз у нас были гости, не даюць нам скучаць.

Когда речь заходит о ней самой, женщина плачет:

— Я адзінокая. Дачка мая памерла, внукі есць, но жывут в Расіі. Тут нас смотрат харашо, таблеткі, еслі нада, дают. Лежу в палате с адной жэншчынай, с ней і абшчаюсь. А вы, дзеткі, не хварэйце. І ў такія дамы для прэстарэлых не пападайце.

«Встречают пирогами, дарят цветы и улыбки»

Последний пункт маршрута — деревня Николаево. Там автоклуб тоже ждут больные старики. Затем артисты возвращаются домой, в Шумилино, довольные — аж светятся.

— В нашем коллективе в основном люди «сталага» возраста. Но возможность дарить всем праздник и радость, видимо, придает им силы и здоровье. У кого-то что-то может болеть, но репетицию он не пропустит ни за что, — говорит об участниках «Души» Лидия Бороденок.





По ее словам, шумилинский автоклуб — постоянный гость не только в социальных учреждениях:

— Не всегда таким большим составом, как сегодня, бывает, и меньше, но мы ездим на фермы — поздравляем животноводов. Зовут на различные профессиональные праздники, на юбилеи долгожителей, на рубиновые и золотые свадьбы. Ну и, конечно, на все знаменательные даты календаря у нас концерты. А еще ездим по отдаленным населенным пунктам, делаем праздники деревни. Зрители там очень благодарные, встречают нас радушно: готовят выставку, пекут пироги. Кроме того, каждый год участвуем в международном фестивале инвалидов в рамках «Славянского базара в Витебске» и в праздновании Дня города в Шумилино. За год было 60 мероприятий. Так что отдыхать, стареть и болеть нам некогда.

В жизни клуба на колесах было много забавных историй. Руководитель вспоминает:

— Как-то приехали на ферму, заиграла гармошка. Там такая отличная акустика, и коровы ка-а-а-ак замычат! Никто не удержался от смеха. Надои, вероятно, на этой ферме в тот день повысились. Но больше всего тронул случай: были поздней осенью в отдаленной деревне, и один мужчина вдруг встал и ушел. Думаю: наверное, концерт наш не понравился. А он ушел, чтобы принести нам… цветы!

…У Лидии Валентиновны много задумок на будущее. К примеру, есть идея сделать проект «Жила-была деревня» — найти «умершую» деревню с интересной историей, приехать туда с концертом, пригласить детей и внуков тех людей, кто там когда-то жил.



