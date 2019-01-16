АНОНС: В Гродно пройдёт вручение премий Гродненского областного отделения общественного объединения «Белорусский фонд мира»

Гродненское областное отделение общественного объединения «Белорусский фонд мира», совместно с главным управлением образования Гродненского облисполкома ежегодно в январе и мае проводит вручение именных стипендий Белорусского фонда мира одаренным и талантливым учащимся из Гродненской области.



Премия Гродненского областного отделения общественного объединения «Белорусский фонд мира» вручается уже 16 лет. За эти годы более 1500 школьников, учащихся и студентов Гродненских государственных учебных заведений стали ее обладателями.

22 января премия будет вручена 55 одаренным и талантливым учащимся из Гродненской области

Мероприятие будет проводиться на базе Молодежного центра «Гродно» ул. Советская 9.

Начало 12.00