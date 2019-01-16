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АНОНС: В Гродно пройдёт вручение премий Гродненского областного отделения общественного объединения «Белорусский фонд мира»
17.01.2019 — Новости Общества | Светлы шлях
Гродненское областное отделение общественного объединения «Белорусский фонд мира», совместно с главным управлением образования Гродненского облисполкома ежегодно в январе и мае проводит вручение именных стипендий Белорусского фонда мира одаренным и талантливым учащимся из Гродненской области.
22 января премия будет вручена 55 одаренным и талантливым учащимся из Гродненской области
Мероприятие будет проводиться на базе Молодежного центра «Гродно» ул. Советская 9.
Начало 12.00
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АНОНС: В Гродно пройдёт вручение премий Гродненского областного отделения общественного объединения «Белорусский фонд мира»
Гродненское областное отделение общественного объединения «Белорусский фонд мира», совместно с главным управлением образования Гродненского облисполкома...
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