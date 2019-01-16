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АНОНС: В Гродно пройдёт вручение премий Гродненского областного отделения общественного объединения «Белорусский фонд мира»

17.01.2019 — Новости Общества | Светлы шлях  
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Гродненское областное отделение общественного объединения «Белорусский фонд мира», совместно с главным управлением образования Гродненского облисполкома ежегодно в январе и мае проводит вручение именных стипендий Белорусского фонда мира одаренным и талантливым учащимся из Гродненской области.

АНОНС: В Гродно пройдёт вручение премий Гродненского областного отделения общественного объединения «Белорусский фонд мира»
Премия Гродненского областного отделения общественного объединения «Белорусский фонд мира»  вручается уже 16 лет. За эти годы более 1500 школьников, учащихся и студентов Гродненских государственных учебных заведений стали ее обладателями.

22 января премия будет вручена 55 одаренным и талантливым учащимся из Гродненской области

Мероприятие будет проводиться на базе Молодежного центра «Гродно» ул. Советская 9.

Начало 12.00

 

 
Теги: Гродно
 
 
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Гродненское областное отделение общественного объединения «Белорусский фонд мира», совместно с главным управлением образования Гродненского облисполкома...
 
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