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МЧС Беларуси опубликовало интерактивную карту мест крещенских купаний
17.01.2019 09:29 — Новости Общества | БелТА
17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. МЧС Беларуси представило интерактивную карту мест крещенских купаний, где будут дежурить спасатели ОСВОДа, а также работники милиции, МЧС, скорой помощи. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.
Ознакомиться с картой можно на сайте МЧС. На ней отмечены только специально оборудованные места, где будут работать спасатели и медработники. "При нажатии на точку можно увидеть точное местоположение места купания. Перед погружением в воду специалисты расскажут всю необходимую информацию, а в случае чрезвычайной ситуации оперативно окажут помощь", - отметили в МЧС.
Информация для карты предоставлена Белорусским республиканским обществом спасания на водах. Для удобства МЧС рекомендует открывать карту на компьютере или планшете.
Спасатели напомнили, что не лишним будет ознакомиться с рекомендациями специалистов. Найти их можно также на сайте МЧС в разделе "Будь готов".-0-
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17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. МЧС Беларуси представило интерактивную карту мест крещенских купаний, где будут дежурить спасатели ОСВОДа, а также работники милиции,...
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