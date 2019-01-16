В гости с наилучшими пожеланиями

С целью популяризации здорового образа жизни среди детей указанной категории за счет личных средств работников прокуратуры области пятерым мальчикам и девочке приобретен спортивный инвентарь для занятия физической культурой и спортом (мячи, ракетки для игры в настольный теннис и бадминтон и др.)

В ходе посещения детей изучены условия их жизни и воспитания, проведены беседы о здоровом образе жизни, выборе будущей профессии и необходимости соблюдения законопослушного образа жизни.

фото: прокуратура Минской области в 2 файлах.

Помощник прокурора

Минской области

Сергей Иванченко