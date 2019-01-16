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О работе с обращениями граждан в Комитете государственного контроля Минской области за 2018 год

17.01.2019 — Новости Общества | Единство  
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Большинство поступивших в Комитет обращений граждан связано с решением коммунально-бытовых проблем (20% от всех поступивших обращений), своевременностью выплаты заработной платы и детских пособий (11%), работой агропромышленного комплекса (12%), деятельностью предприятий и организаций (7%).

По-прежнему, самые многочисленные нарекания за истекший период звучали в адрес организаций системы жилищно-коммунального хозяйства по вопросам капитального ремонта жилья и благоустройства территорий.

Из общего количества поступивших в Комитет обращений граждан и юридических лиц каждое третье принято к рассмотрению и изучено, в том числе с выездом на место, с участием всех заинтересованных и принятием мер реагирования в пределах компетенции.

По итогам рассмотрения обращений граждан ряд злободневных проблем разрешен.

Так, на рабочем контроле в Комитете с мая 2018 года находились коллективные обращения жителей г.п. Холопеничи Крупского района по вопросу завершения капитального ремонта многоквартирного жилого дома.

В декабре 2018 г. строительно-монтажные работы на объекте «Капитальный ремонт с элементами модернизации указанного жилого дома» были завершены. При этом выполнены работы по прокладке внутридомовых сетей холодного и горячего водоснабжения с установкой индивидуальных приборов учета расхода воды, а также устройству наружных и внутридомовых сетей канализации и водоснабжения.

Оперативно и в полном объеме после вмешательства Комитета разрешено обращение граждан, поступившее на «телефон доверия», по вопросу восстановления уличного освещения в д. Серафимово Минского района.

На рабочем контроле в Комитете находилось обращение жителя г.п. Смиловичи Червенского района по вопросу возмещения ущерба от залития квартиры, допущенного по вине подрядной организации, выполнявшей ремонт кровли жилого дома.

В октябре 2018 г. работы по замене мягкой кровли завершены, при этом ущерб по факту повреждения квартиры в размере 550 руб. заявителю возмещен.

В ходе рассмотрения обращения граждан приняты оперативные меры реагирования в части организации питания учащихся льготной категории (многодетные семьи) в ГУО «Радошковичская средняя школа Молодечненского района».

При этом были установлены многочисленные нарушения в части соблюдения санитарно-гигиенических, технологических правил, а также государственных нормативов.

Так, в нарушение требований постановления Совета Министров Республики Беларусь от 21.02.2005 № 177 «Об утверждении Положения об организации питания учащихся, получающих общее среднее образование, специальное среднее на уровне общего среднего образования», вместо двух - или трехразового питания обучающимся социальной категории предоставлялось только одноразовое питание.

По результатам рассмотрения обращения в школе организовано двухразовое бесплатное питание для 138, трехразовое – для 6 учеников.

Для создания должных условий работы на пищеблоке приобретено необходимое производственное оборудование, закуплена компьютерная программа по учету продуктов питания.

За допущенные нарушения в организации питания учащихся виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

На рабочем контроле в Комитете находились обращения по вопросу нарушений природоохранного законодательства при разработке карьера вблизи д. Телешевичи Дзержинского района, который находится в постоянном пользовании ОАО «Маяк».

В ходе рассмотрения обращения сведения о несанкционированном размещении отходов подтвердились. В этой связи виновное должностное лицо общества привлечено к административной ответственности в виде штрафа на сумму 171,50 руб., а несанкционированная свалка ликвидирована.

В течение года руководством Комитета и председателями межрайкомитетов проведено 24 личных выездных приема граждан и «прямых телефонных линий», на которые обратились и лично пришли 70 человек. Все обращения оставлены на рабочем контроле Комитета, а также даны поручения местным исполнительным органам власти по их разрешению.

В ходе проведения выездного приема граждан в Луговослободском сельисполкоме Минского района к руководству Комитета обратилось 6 человек.

При этом заявителями подняты проблемы крайней перегруженности большегрузным транспортом поселка Привольный (расположены производственные базы крупных автотранспортных предприятий, насчитывающие по несколько сотен автомашин большой грузоподъемности), благоустройства улиц в аг. Замосточье, ремонта подъездной дороги к д. Ксаверово и др.

По результатам рассмотрения создана рабочая группа из представителей администрации свободной экономической зоны «Минск», Минского облисполкома и Минского райисполкома по изучению вопроса строительства объездной автомобильной дороги, которая позволит разгрузить поселок от увеличивающегося транспортного потока грузового автотранспорта.

Также отремонтированы подъезды к д. Ксаверово и близрасположенному гражданскому кладбищу от автотрассы М 4.

В ходе проведения «горячей линии» по организации банного обслуживания населения области поступило 10 обращений, касающихся в основном необоснованного (по мнению граждан) закрытия общественных бань в Молодечненском, Крупском, Столбцовском и других районах.

Разрешение поднятых вопросов оставлено на рабочем контроле в Комитете.

Всего за указанный период по результатам рассмотрения обращений граждан и юридических лиц возбуждено 4 уголовных дела, к административной ответственности привлечено 7 должностных лиц на общую сумму 588 руб., к дисциплинарной –20 человек.

Управление экспертно-правовой работы и обращений

граждан Комитета государственного контроля Минской области

 
Теги: Минск
 
 
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За 2018 год в Комитет поступило 1194 обращений граждан и юридических лиц, что составляет 98% к аналогичному периоду 2017 года.
 
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