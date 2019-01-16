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В Крещение главная елка Бреста зажжется в последний раз
17.01.2019 09:52 — Новости Общества | Tut.by
Новогодняя елка 1000-летнего Бреста в субботу засияет огнями в последний раз,
Большой праздник Крещение брестчане еще проведут в огнях праздничной иллюминации. А уже на следующий день в воскресенье, 20 января, она везде будет отключена.
Демонтаж елки на площади Ленина начнется в понедельник, 21 января. Одновременно специалисты коммунальники приступят к разборке новогодних арт-объектов и другой атрибутики праздника.
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Демонтаж новогодней иллюминации начнется 21 января.
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