В Крещение главная елка Бреста зажжется в последний раз

Новогодняя елка 1000-летнего Бреста в субботу засияет огнями в последний раз, сообщает «Вечерний Брест».





Большой праздник Крещение брестчане еще проведут в огнях праздничной иллюминации. А уже на следующий день в воскресенье, 20 января, она везде будет отключена.

Демонтаж елки на площади Ленина начнется в понедельник, 21 января. Одновременно специалисты коммунальники приступят к разборке новогодних арт-объектов и другой атрибутики праздника.