В Гродно 17-летний подросток отправился на занятия и пропал: его ищут родные и милиция

Милиция и семья ищет 17-летнего Александра Чака из Гродно. Утром 15 января подросток отправился в гимназию, прошел турникеты — но на занятиях не появился. Есть опасения, что он мог отправиться в Россию.



Фото: «ЦентрСпас» и УВД Гродненского облисполкома

Подросток проживает в Гродно по проспекту Янки Купалы, 84. Об этом сообщает поисковый отряд «ЦентрСпас». Утром в понедельник он ушел на занятия в гимназию № 1 рядом.

«В 08.45 его маме поступило сообщение на мобильный телефон о том, что молодой человек прошел турникет и вошел в школу, а уже в 09.15 классный руководитель сообщила, что юноша отсутствует на занятиях», — рассказали подробности в областном УВД.

Родные рассказали TUT.BY, что накануне исчезновения подросток взял из дома деньги, а также изучал информацию о поездке в Россию. Но волонтеры не исключают, что Александр мог отправится, например, в Минск.

Приметы: на вид 17 лет, рост 181 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые короткие. Особые приметы: родинка слева над верхней губой. Был одет: черная куртка-пуховик с капюшоном ниже пояса, темно-серые джинсы, шапка вязанная темно-серая, черные зимние ботинки, шарф черный, рубашка голубого цвета, темно-синий свитер, при себе имел рюкзак черного цвета (с эмблемой швейцарского креста размером 2×2 см).

Всех, кто располагает информацией о местонахождении подростка, просят сообщить по телефонам: 8−0152−79−78−05; +375−29−589−09−01 (милиция) или 8−033−363−55−77, 8−029−228−85−88 (поисковый отряд).