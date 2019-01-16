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«Мы оказались отрезанными от покупателей». Как живет после закрытия Полоцкого путепровода крупный рынок
17.01.2019 10:44 — Новости Общества | Tut.by
Отправившийся
Наглядный пример — Полоцкий рынок. По словам его директора Марии Дроздовой, постоянные клиенты уходят:
— С момента закрытия Полоцкого путепровода процентов на 40 уменьшилось количество покупателей на рынке. За всем этим последовало падение выручки. Для сравнения: за девять январских дней 2018 года товарооборот составил 66 тысяч рублей, в нынешнем году за этот же период наторговали лишь 41 тысячу рублей.
Мария Дроздова отмечает, что большинство постоянных посетителей — люди в возрасте, имеющие минимальный доход:
— Активные потребители, на долю которых приходилось наибольшее количество покупок, сейчас не могут без проблем добраться до рынка. Мы оказались отрезанными от покупателей. Транспортная доступность Полоцкого рынка для многих районов города в настоящее время ограничена. Некоторые автобусы и маршрутные такси, которые раньше доезжали сюда, сейчас изменили маршруты.
На рынке столкнулись не только со слабым покупательским спросом, но и с возросшей конкуренцией:
— Нас подкосили и торговые центры, которых в городе как грибов. Особенно остро мы почувствовали спад в торговле, когда появился «Гиппо».
— Люди сейчас вынуждены экономить и искать, где подешевле. Молодежь сюда уже не поедет, а пенсионеры предпочитают магазины у дома. Даже в выходные дни ситуация не лучше. Бывает так, что за неделю не продашь ни одной вещи, — поделилась одна из продавцов.
Реакция немногочисленных покупателей была не очень доброжелательной. Прозвучала фраза:
— Уходит базарная эпоха с примеркой одежды на холоде и за шторкой. Хватит, пожировали!
На взгляд другого покупателя, все должно было рано или поздно закончиться именно так:
— Малый бизнес в городе сворачивается, не выдержав конкуренции с быстро расширяющимися торговыми сетями, которые привлекают покупателей постоянными скидками и акциями.
Правда, в администрации рынка заверяют, что все не так плачевно:
— На рынке ведутся работы по благоустройству территории, установлены новые роллеты. Предприниматели не хотят отсюда уходить, даже очередь есть. В январе записались уже около 30 ипешников. Люди надеются, что покупательная активность оживится с приходом весны.
По словам Марии Дроздовой, реконструкция Полоцкого путепровода в основном не затронет рынок, лишь только со стороны улицы Титова придется «поделиться» площадью.
От закрытия моста пострадал и рынок недвижимости.
— Здесь и так стоимость жилья ниже, чем в центральной части и в других спальных районах Витебска. Не исключено, что в ближайшие время будет наблюдается спад продаж новых объектов недвижимости и рекордное падение спроса на «вторичке». Мало кому захочется приобретать квартиры там, куда непросто добраться. Однако, возможно, это временная паника. Сейчас главное — переждать первую волну негативных эмоций и не принимать под их влиянием важных решений, — говорит риелтор одного из витебских агентств недвижимости.
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«Мы оказались отрезанными от покупателей». Как живет после закрытия Полоцкого путепровода крупный рынок
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