Виновен. Суд огласил приговор минскому школьнику, который с ножом напал на отца

Судебный процесс над 14-летним С. проходил в закрытом режиме. Сегодня суд Ленинского района Минска признал школьника виновным в покушении на убийство и приговорил к минимальному наказанию — шести годам лишения свободы в воспитательной колонии.



Фото: Сергей Балай, TUT.BY

Уголовное разбирательство в отношении С. началось в конце декабря 2018 года. С учетом того, что обвиняемый несовершеннолетний, процесс проходил в закрытом режиме.

— Очень тяжело видеть ребенка за решеткой, — говорил в первый день суда потерпевший Дмитрий Тимашков, отец обвиняемого.

С участников была взята подписка о неразглашении, поэтому детали того, что происходило в суде ни журналисты, ни посторонние люди не знали.

В четверг, 17 января, суд огласил решение: шесть лет в воспитательной колонии.

Напомним, ученику 9 класса было предъявлено обвинение по по ч.1 ст. 14, ч.1 ст. 139 УК (Покушение на убийство). По версии следствия, 24 сентября 2018 года он напал на отца, нанеся шесть ножевых ударов. Дмитрий Тимашков, которого многие знают как Лилькиного папу, рассказал TUT.BY , как случилась трагедия.

— Сначала все казалось глупой шуткой. Удары за спиной были похожи на болезненные электрические разряды. Я не сообразил сразу, что это нож, думал, что сын просто дурачится. Шок… Поворачиваюсь и вижу своего ребенка с абсолютно холодными глазами, держит нож в руке и смотрит на меня, как охотник. Началась борьба. Если честно, с трудом удалось забрать нож. Стало трудно дышать, от крови майка прилипла к спине. Очень хорошо помню, как С. сказал: «Я тебя ненавижу». И это говорит ребенок, которого я так люблю? Я стал орать: «Что ты наделал? Ты же разрушил весь мир! Вызывай скорую!» В итоге милиция приехала раньше, чем бригада врачей. Когда в квартиру вошли вооруженные парни в касках и спросили, кто нападавший, С. спокойно ответил: «Я нападавший».

В этой истории не все стали на сторону отца, некоторые обвинили Дмитрия в том, что слишком мало уделял С. времени, все больше занимаясь Лилией. Воспитывал сына жестко, лишал мобильного телефона, игнорировал желания самого ребенка. В суде обвиняемого подростка защищал адвокат, которого наняли активисты из фейсбука . Находясь в СИЗО, 14-летний С. написал несколько писем маме, с отцом на связь он не выходил.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.