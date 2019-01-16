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В Бресте потерявшийся пес около полугода ездил в автобусах в надежде найти своих хозяев. И нашел!

17.01.2019 11:15 — Новости Общества | Tut.by  
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Накануне в брестских пабликах «ВКонтакте» появилась фотография собаки, едущей в городском автобусе. В сообщении говорилось, что пока пес катается в автобусах, его ищет хозяйка. Тех, кто увидит эту собаку, просили придержать ее и сообщить владелице, чтобы она могла ее забрать. Историю со счастливым концом рассказала «Брестская газета».


Это фото появилось в соцсетях 15 января. Источник: https://vk.com/onlinebrest

Утром 16 января хозяйка собаки сказала журналистам, что ей позвонили и сообщили, что животное находится на Речице, и она может приехать.

«Я сбросила фотографию и мне сказали, что да, это он. Когда мы приехали, я позвала, как мы его зовем, и он сразу узнал. Летел с такой скоростью — вам не передать», — рассказывает счастливая хозяйка.

По словам женщины, питомца семья потеряла около полугода назад: ехали на машине в деревню, и он выскочил во время остановки. Было это уже за городом. Собаку звали, но она не возвращалась и не откликалась. Так и уехали без нее.

«Мы думали, что она вообще пропала. Уже не одну похожую собаку видели, но на кличку они не отзывались. А тут друг сбросил сыну фото собаки, едущей в автобусе. По фотографиям наша. Сын попросил, чтобы те, кто ее увидит, придержали и связались со мной. Мне позвонили уже на следующий день», — говорит женщина.

Примечательно, что пес катался по автобусному маршруту № 37, на котором раньше ездил с хозяевами. Наверное, искал по запаху. Судя по рассказам очевидцев, на короткое время прибивался к другим людям, а потом вновь отправлялся на поиски. А когда уже с хозяевами приехал в свой район, то пошел прямиком к своей квартире.

«Завтра поведем его к ветеринару. Он поправился, откормленный. Но очень боится машин, хотя раньше свободно переходил дорогу. Море кличек ему, наверное, давали, но на свою сразу откликнулся. И лапу сразу дал. Все вспомнил», — рассказала брестчанка.

 
 
Ссылка на источник 44
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«Когда мы приехали, я позвала, как мы его зовем, и он сразу узнал. Летел с такой скоростью - вам не передать».
 
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