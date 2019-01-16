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Дадут ли больничный без высокой температуры? 10 вопросов и ответов о листках нетрудоспособности

17.01.2019 11:41 — Новости Общества | Tut.by  
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Откроют ли больничный, если есть кашель и болит горло, но нет повышенной температуры? А что делать, если живешь в Минске, но не приписан ни к одной поликлинике? На важные вопросы о больничных ответила Ирина Киреева, заместитель начальника главного управления — начальник управления медицинской экспертизы главного управления организации медицинской помощи, экспертизы, обращений граждан и юридических лиц Министерства здравоохранения.

Если у вас простуда, но нет повышенной температуры, больничный не откроют?

— Открыть больничный или нет, решает лечащий врач после медосмотра пациента.

Он учитывает все симптомы и объективные признаки болезни, а не только повышение температуры. Только после комплексной оценки состояния здоровья пациента, результатов диагностики, лечения и мероприятий по реабилитации лечащий врач принимает решение, готов ли человек выйти на работу.

Важно, что при выдаче листка нетрудоспособности врач учитывает не только медицинские критерии, но и профессию, условия и характер труда пациента. Это нужно для того, чтобы понять, может ли человек работать при таком заболевании.

Что делать, если больничный открывать отказываются, а человек себя плохо чувствует?

— В таком случае пациент может обратиться к заведующему отделением, руководителю или заместителю руководителя организации здравоохранения или во врачебно-консультационную комиссию (ВКК) в день ее заседания, чтобы они оценили, есть ли основания для больничного.

Как открыть больничный в Минске, если человек не приписан ни к одной поликлинике

—  Чтобы получить закрепление к поликлинике не по месту жительства, нужно обратиться к главному врачу или заместителю, или председателю ВКК с письменным заявлением. Они прикрепят пациента к поликлинике в течение одного дня на срок не более года.

Если пациент не позаботился об этом заранее, но заболел или получил травму, у него обострилось хроническое заболевание, то он все равно имеет право обратиться в поликлинику или больницу, вызвать врача на дом или скорую помощь.

В этом случае ему нужно предъявить медикам паспорт или другой документ, удостоверяющий личность. При этом листок нетрудоспособности не прикрепленному к поликлинике пациенту откроют только с разрешения главного врача или его заместителя, или председателя врачебно-консультационной комиссии организации здравоохранения. Об этом в больничном сделают соответствующую запись.

Откроют ли больничный, если человек не приписан к поликлинике, но заболел и вызвал врача на дом?

— Если лечащий врач, оценив состояние больного, решит, что больничный нужен, то его откроют. Правда, в этом случае этот момент врачу также нужно будет согласовать с главным врачом или его заместителем, или председателем врачебно-консультационной комиссии поликлиники.

Чтобы больничный открыли «на дому», пациенту нужно показать свой паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.

Если человек заболел и вызвал врача на дом, но случился форс-мажор, и врач пришел на следующий день. Больничный могут открыть с того дня, когда человек обратился за помощью?

— В описанном случае такое решение может принять только врачебно-консультационная комиссия поликлиники с учетом объективного состояния пациента на момент его медицинского осмотра и характера течения заболевания.

Человек пришел к врачу, а больничный не открыли. Как объяснить «прогул» на работе

— В этом случае пациенту могут выдать справку о состоянии здоровья и указать там дату и время обращения к врачу. Такая справка не является освобождением от работы, но может быть учтена нанимателем, когда он будет решать вопрос по поводу пропуска рабочего дня.

Имеют ли право закрыть больничный, если человек с ОРВИ себя уже нормально чувствует, но анализ крови у него еще плохой

— Временная нетрудоспособность устанавливается не на основании субъективных ощущений пациента, а на основании объективных проявлений заболевания. Например, результатов медицинского осмотра, данных лабораторных, инструментальных методов диагностики.

Кроме того, изменения в анализе крови могут возникнуть из-за других заболеваний, в том числе хронических. Показатели анализа крови в отрыве от общего состояния пациента не могут быть основанием для продления больничного.

Если пациент забыл дома паспорт и другие документы, то ему могут открыть больничный?

— Если есть основания открыть больничный, то его откроют даже, если у пациента нет при себе ни паспорта, ни других документов, удостоверяющих личность. Однако, об этом сделают запись в медицинских документах пациента и в журнале регистрации выданных листков нетрудоспособности.

Во время следующего медосмотра или когда листок нетрудоспособности будут закрывать, пациент должен предъявить паспорт. Если это не произойдет, то больничный не заверят печатью поликлиники и соответственно его не примут к оплате на работе.

Пациенту можно выходить на работу до того, как ему закрыли больничный?

— Наниматель должен допускать человека к работе только на основании предъявления «закрытого» больничного.

Если пациент вышел на работу, не явившись на прием к лечащему врачу, и не закрыл больничный, этот факт расценят как нарушение режима и внесут соответствующую отметку в больничный, когда его будут закрывать.

Откроют ли больничный женщине с простудой без посещения гинеколога, у которого она уже не была больше года?

— Если основания для больничного есть, то его откроют независимо от прохождения медосмотра врачом-акушером-гинекологом.

Вместе с тем, женщине могут предложить во время временной нетрудоспособности сходить на консультацию к гинекологу. Это нужно, чтобы регулярно наблюдать за состоянием здоровья пациентки и вовремя проводить диагностику онкологических заболеваний. Более того, это важно в интересах сохранения здоровья самой женщины.

 
Теги: Минск
 
 
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С сезоном вирусных заболеваний у многих возникают вопросы по поводу больничных. Откроют ли его, если есть кашель и болит горло, но нет повышенной температуры?
 
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