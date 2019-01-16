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Проект обновленного закона о туризме планируется внести на осеннюю сессию парламента

17.01.2019 11:49 — Новости Общества | БелТА  
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Проект обновленного закона о туризме планируется внести на осеннюю сессию парламента
Фото из архива

17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект обновленного закона о туризме планируется внести на осеннюю сессию парламента, сообщил сегодня журналистам заместитель директора департамента по туризму - начальник отдела планирования и организации туристской деятельности Министерства спорта и туризма Виталий Грицевич, передает корреспондент БЕЛТА.

"Запланирована корректировка закона "О туризме" - это глобальный документ, который нужно подготовить в этом году. В наших планах внести проект закона на осеннюю сессию. Но, думаю, и после этого он будет неоднократно дорабатываться и редактироваться", - отметил Виталий Грицевич.

Минспорт уже провел ряд обсуждений и круглых столов, где обсуждались предлагаемые изменения. "Могу сказать, что возникают горячие споры по ключевым моментам: как распределить обязанности и ответственность туроператора и турагента, как должен быть защищен турист (например, страхование либо обязательная "финансовая подушка" для выплат). Наверное, решение этих вопросов и подготовка законопроекта будут не такими простыми", - считает Виталий Грицевич.

Необходимость вносить изменения в закон о туризме возникла в том числе на фоне ситуации с российским туроператором "Натали Турс". Как сообщалось, в Беларуси было продано около 400 туров "Натали Турс", которые впоследствии были аннулированы. -0-

 
Теги: Минск
 
 
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17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект обновленного закона о туризме планируется внести на осеннюю сессию парламента, сообщил сегодня журналистам заместитель...
 
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