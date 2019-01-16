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В Минске начался суд по делу о взятках в системе Минлесхоза

17.01.2019 12:16 — Новости Общества | Tut.by  
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Суд Центрального района Минска начал рассматривать уголовные дела о коррупции в системе минлесхоза. На процессе 15 обвиняемых.


Уже в 9.30 утра в здании суда многолюдно. На заседание собрались около 50 человек. Среди них 15 обвиняемых, их адвокаты, родственники и журналисты. Все 15 обвиняемых — мужчины. Они укрываются от видеокамер и фотоаппаратов журналистов.

В клетке двое обвиняемых — Александр Корзун и Павел Ходосок. Они под стражей уже год — с января 2018-го.

Корзун — бывший генеральный директор предприятия «Плещеницлес». Оно занимается заготовкой и вывозом древесины, производством продукции лесопиления. Находится в Логойском районе. О себе говорит, что родился в Могилевской области, под стражей находится с 25 января. Сегодня у него немного поникший взгляд, одет в черное. Лишь иногда он берет в руки папку с какими-то документами и пролистывает ее.

Со вторым обвиняемым в клетке они сидят на разных скамейках и не перекидываются даже взглядом. Павел Ходосок родом из Гомельской области, до задержания работал главным инженером в Узденском лесхозе Минской области. Ранее не судим, под стражей с 30 января 2018 года.


Остальные 13 обвиняемых сидят в зале суда на первых скамейках. Их тоже задерживали, под стражей они в основном содержались с разных чисел конца января 2018 года, но одних отпустили весной, других летом. Среди них представители разных должностей в сфере лесного хозяйства: есть подсобный рабочий, инженер, станочник, индивидуальный предприниматель, пенсионер, временно безработный. Среди мест работы также фигурируют Горецкий, Могилевский, Старобинский, Бобруйский, Логойский лесхозы. Почти у всех есть семьи и дети.

Напомним, в феврале 2018 года стало известно, что КГБ раскрыл преступную схему экспорта высококачественных пиломатериалов под видом низкосортного сырья. Председатель КГБ Валерий Вакульчик сообщил, что 24 января 2018 года задержали с поличным одного из руководителей лесохозяйственной отрасли в Витебской области. Взятку ему передавал предприниматель, бывшее должностное лицо Министерства лесного хозяйства.

По словам главы КГБ, высококачественные пиломатериалы под видом низкосортного сырья, фактически дров, через посредников продавали за границу, в основном в страны Балтии. Затем их перепродавали в другие государства по ценам, соответствующим продукции высокого качества. В год за границу уходило 36 тыс. кубов.

В итоге возбудили уголовные дела по ч. 2 ст 243 (Уклонение от уплаты сумм налогов, сборов), ч.1 ст 431 (Дача взятки), ч.2 ст. 430 (Получение взятки). Задержали двух предпринимателей и 12 должностных лиц системы Министерства лесного хозяйства.

15 февраля прошлого года Александр Лукашенко снял с должности министра лесного хозяйства Михаила Амельяновича «за непринятие действенных мер по борьбе с коррупцией и экономическими правонарушениями в подведомственных организациях». Президент не раз требовал «порядка в лесу». В частности, ранее он поручил искоренить возможности для вывоза за рубеж древесины по серым схемам.

 
Теги: Минск
 
 
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Суд Центрального района Минска начал рассматривать уголовные дела о коррупции в Министерстве лесного хозяйства.
 
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