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«Все эти дома пустые». Как 20-летний парень живет в деревне и работает по распределению

17.01.2019 12:26 — Новости Общества | Tut.by  
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Евгению Ломоносу 20 лет, он из Барановичей. Парень отправился в Пинск поступать на техника-механика, но случайно приехал не в тот колледж и пошел учиться на зоотехника. Сейчас Женя работает по распределению в деревне Горбаха Ивановского района: следит за коровами и лошадьми. У парня всего одна соседка (ей 67), но две печки и два кота. Женя рассказал нам про зарплату, 100 рублей на еду в месяц, школу жизни и счастье. А бонусом предложил придумать имя одному из его домашних питомцев — срочно смотрите и не будьте безразличны к котейке! 

 
 
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