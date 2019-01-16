Евгению Ломоносу 20 лет, он из Барановичей. Парень отправился в Пинск поступать на техника-механика, но случайно приехал не в тот колледж и пошел учиться на зоотехника. Сейчас Женя работает по распределению в деревне Горбаха Ивановского района: следит за коровами и лошадьми. У парня всего одна соседка (ей 67), но две печки и два кота. Женя рассказал нам про зарплату, 100 рублей на еду в месяц, школу жизни и счастье. А бонусом предложил придумать имя одному из его домашних питомцев — срочно смотрите и не будьте безразличны к котейке!

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Все эти дома пустые». Как 20-летний парень живет в деревне и работает по распределению Первое время он не знал, что с ним будет, то теперь чувствует себя счастливым.