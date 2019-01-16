Общежитие для осужденных женщин с детьми открылось в Гомельской ИК4.

Из полутора тысяч находящихся в колонии женщин 20 имеют детей до трех лет. До настоящего времени малыши находились в Доме ребенка (на территории ИК), и видеться с ними было положено в строго отведенное время.

Общежитие оборудовано в здании бывшей медсанчасти, женщин поселят в отдельных комнатах с детскими кроватками, пеленальными столиками. На этаже имеются пост медсестры, игровая комната, столовая, санузел и комнаты личной гигиены.

Детей в возрасте от одного до трех лет имеют более 20 осужденных женщин. До этого дня малыши проживали в Доме ребенка, который находится на территории колонии. А видеться с мамами могли лишь в строго отведенное время.

На торжественном открытии объекта присутствовал глава МИД страны Игорь Шуневич. По его словам, на оборудование была выделена большая сумма денег.

Кроме того, в общежитии есть школа, в которой будут получать образование несовершеннолетние заключенные.

Фото: МВД