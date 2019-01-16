ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Общежитие для осужденных женщин с детьми открылось в Гомельской ИК4.

17.01.2019 12:58 — Новости Общества | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Из полутора тысяч находящихся в колонии женщин 20 имеют детей до трех лет. До настоящего времени малыши находились в Доме ребенка (на территории ИК), и видеться с ними было положено в строго отведенное время.

Общежитие оборудовано в здании бывшей медсанчасти, женщин поселят в отдельных комнатах с детскими кроватками, пеленальными столиками. На этаже имеются пост медсестры, игровая комната, столовая, санузел и комнаты личной гигиены.

Детей в возрасте от одного до трех лет имеют более 20 осужденных женщин. До этого дня малыши проживали в Доме ребенка, который находится на территории колонии. А видеться с мамами могли лишь в строго отведенное время.

На торжественном открытии объекта присутствовал глава МИД страны Игорь Шуневич. По его словам, на оборудование была выделена большая сумма денег.

Кроме того, в общежитии есть школа, в которой будут получать образование несовершеннолетние заключенные.

Фото: МВД

 
 
Ссылка на источник 69
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Из полутора тысяч находящихся в колонии женщин 20 имеют детей до трех лет. До настоящего времени малыши находились в Доме ребенка (на территории ИК), и видеться с...
 
Новости дня
Новости общества
 
«Люди приезжают отовсюду». Как в Брестском районе ищут пропавшего в новогоднюю ночь парня
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
17.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Лепельский край
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика