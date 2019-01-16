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В выходные в Беларуси похолодает

17.01.2019 13:20 — Новости Общества | БелТА  
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В выходные в Беларуси похолодает

17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В предстоящие выходные в Беларуси ожидается понижение температуры и кратковременный снег, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"На этой неделе в Беларуси преобладала облачная с осадками погода, температурный фон удерживался на 1-5 градусов выше климатической нормы. В пятницу сохранится в основном оттепельная погода, но в выходные дни температура воздуха начнет постепенно понижаться, и на следующей неделе установится морозная погода", - отметили в Белгидромете.

В пятницу, 18 января, погодные условия в Беларуси будут определять смещающиеся с Западной Европы атмосферные фронты, за которыми начнет поступать более холодный воздух. Ночью местами ожидаются небольшие осадки, днем во многих районах - мокрый снег с дождем. Местами слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог образуется гололедица. Температура воздуха в течение суток составит от минус 3 до плюс 3, но уже во второй половине дня по северо-западу страны она начнет понижаться до минус 4 - минус 6.

В субботу и воскресенье, 19-20 января, ожидается небольшой мороз, днем на большей части территории страны пройдет кратковременный снег, будет гололедица. Температура воздуха ночью составит 3-9 градусов ниже нуля, местами при прояснениях она понизится до 10-12 градусов мороза. Днем ожидается от нуля до минус 6.

В понедельник, 21 января, ночью на большей части территории страны, днем местами пройдет кратковременный снег. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Температура воздуха ночью составит минус 3 - минус 10, при прояснениях преимущественно по югу страны - 11-14 градусов мороза. Днем будет 2-9 градусов ниже нуля.

Во вторник, 22 января, в отдельных районах страны прогнозируется небольшой кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха ночью составит 5-12 градусов мороза, при прояснениях - от минус 13 до минус 18. Днем будет 3-10 градусов мороза.-0-

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Теги: Минск
 
 
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17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В предстоящие выходные в Беларуси ожидается понижение температуры и кратковременный снег, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по...
 
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