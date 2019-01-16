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В Витебске стало больше травм у любителей тюбинга. Прокуратура требует обследовать стихийные горки
17.01.2019 13:36 — Новости Общества | Tut.by
Прокуратура Витебска
По информации прокуратуры, в Витебске более 50 стихийных ледяных и снежных горок. Ведомство сообщает, что в последнее время в областном центре участились случаи травматизма при катании с использованием тюбингов, санок, ледянок. Статистику по количеству травм прокуратура не приводит, но дает конкретные примеры небезопасного отдыха.
Так, на улице Ленинградской спуск переходил в проезжую часть, а рядом прогуливались родители, чьи дети катались с горки. Мам и пап близость дороги не беспокоила.
«Возле дома № 26 на улице Воинов-интернационалистов взрослых не смутили даже столбы и спортивное оборудование при съезде с горки. Они и сами там катались, показывая детям негативный пример», — отмечают в прокуратуре.
Прокуратура города поручила местной власти и сотрудникам МЧС обследовать все ледяные и снежные горки. Кроме того, нужно оборудовать для катания специальные площадки, а в опасных местах — установить ограждения и таблички с надписью «Катание запрещено». Милиция, по мнению прокуроров, должна дежурить на этих объектах.
Ряд мест в Витебске
Видео: портал vitebsk.biz
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К примеру, на улице Ленинградской спуск переходил в проезжую часть, а рядом прогуливались родители, чьи дети катались с горки. Мам и пап близость дороги не...
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