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В Витебске стало больше травм у любителей тюбинга. Прокуратура требует обследовать стихийные горки

17.01.2019 13:36 — Новости Общества | Tut.by  
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Прокуратура Витебска поручила властям и МЧС обследовать снежные и ледяные горки в областном центре.


Гора в парке возле реки Витьба. Фото: vitebsk.biz

По информации прокуратуры, в Витебске более 50 стихийных ледяных и снежных горок. Ведомство сообщает, что в последнее время в областном центре участились случаи травматизма при катании с использованием тюбингов, санок, ледянок. Статистику по количеству травм прокуратура не приводит, но дает конкретные примеры небезопасного отдыха.

Так, на улице Ленинградской спуск переходил в проезжую часть, а рядом прогуливались родители, чьи дети катались с горки. Мам и пап близость дороги не беспокоила.

«Возле дома № 26 на улице Воинов-интернационалистов взрослых не смутили даже столбы и спортивное оборудование при съезде с горки. Они и сами там катались, показывая детям негативный пример», — отмечают в прокуратуре.

Прокуратура города поручила местной власти и сотрудникам МЧС обследовать все ледяные и снежные горки. Кроме того, нужно оборудовать для катания специальные площадки, а в опасных местах — установить ограждения и таблички с надписью «Катание запрещено». Милиция, по мнению прокуроров, должна дежурить на этих объектах.

Ряд мест в Витебске уже оборудовали табличками с надписью «Катание запрещено», в школах провели беседы с учащимися и родителями, в милицию передали адреса, где горки непригодны для катания.

Видео: портал vitebsk.biz

 
Теги: Витебск
 
 
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К примеру, на улице Ленинградской спуск переходил в проезжую часть, а рядом прогуливались родители, чьи дети катались с горки. Мам и пап близость дороги не...
 
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