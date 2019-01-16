﻿ «Это как с "Таврии" пересесть на болид "Формулы 1"». В областной больнице - новые современные УЗИ-аппараты. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Это как с "Таврии" пересесть на болид "Формулы 1"». В областной больнице - новые современные УЗИ-аппараты

17.01.2019 13:51 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Четыре суперсовременных УЗИ-аппарата стоимостью 350 тысяч долларов установлены в областной больнице. Оборудование ведущих мировых брендов Hitachi и LG закуплено за средства областного бюджета, сообщает «Гомельская правда».


— Три аппарата установлены в отделении УЗИ-диагностики, один в приемном покое, что позволит обследовать пациентов на высоком уровне уже на начальном этапе пребывания в больнице, — пояснил главный врач учреждения Владимир Бугаков. Точная диагностика очень важна для верной постановки диагноза и составляет 50% залога успешного лечения. Сегодня даже диагноз «аппендицит» не выставляется без ультразвукового исследования, что говорить об опухолях или патологии сосудов.

Ежегодно стационарное лечение в областной клинической больнице проходят около 40 тысяч пациентов, из которых 30 тысяч нуждаются в ультразвуковом обследовании внутренних органов.


К слову, отделение УЗИ-диагностики было открыто в 1990 году, врачи начинали работать на аппаратах, полученных еще по гуманитарной помощи. До недавнего времени в распоряжении специалистов было 16 машин, лишь четыре из которых моложе 10 лет. Треть имеющегося оборудования перешагнуло двадцатилетний рубеж.

С появлением суперсовременной техники диагностические возможности значительно расширились. «Это как с автомобиля „Таврия“ пересесть на болид Формулы 1», — привел сравнение Владимир Бугаков. Оборудование будет использоваться в круглосуточном режиме, что позволит обследовать 50−70 человек ежедневно на каждом УЗИ-аппарате.

 
 
Ссылка на источник 67
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Четыре суперсовременных УЗИ-аппарата стоимостью 350 тысяч долларов установлено в областной больнице. Оборудование ведущих мировых брендов Hitachi и LG закуплено за...
 
Новости дня
Новости общества
 
В Витебске стало больше травм у любителей тюбинга. Прокуратура требует обследовать стихийные горки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
17.01.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Лепельский край
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика