Четыре суперсовременных УЗИ-аппарата стоимостью 350 тысяч долларов установлены в областной больнице. Оборудование ведущих мировых брендов Hitachi и LG закуплено за средства областного бюджета, сообщает «Гомельская правда».





— Три аппарата установлены в отделении УЗИ-диагностики, один в приемном покое, что позволит обследовать пациентов на высоком уровне уже на начальном этапе пребывания в больнице, — пояснил главный врач учреждения Владимир Бугаков. Точная диагностика очень важна для верной постановки диагноза и составляет 50% залога успешного лечения. Сегодня даже диагноз «аппендицит» не выставляется без ультразвукового исследования, что говорить об опухолях или патологии сосудов.

Ежегодно стационарное лечение в областной клинической больнице проходят около 40 тысяч пациентов, из которых 30 тысяч нуждаются в ультразвуковом обследовании внутренних органов.





К слову, отделение УЗИ-диагностики было открыто в 1990 году, врачи начинали работать на аппаратах, полученных еще по гуманитарной помощи. До недавнего времени в распоряжении специалистов было 16 машин, лишь четыре из которых моложе 10 лет. Треть имеющегося оборудования перешагнуло двадцатилетний рубеж.

С появлением суперсовременной техники диагностические возможности значительно расширились. «Это как с автомобиля „Таврия“ пересесть на болид Формулы 1», — привел сравнение Владимир Бугаков. Оборудование будет использоваться в круглосуточном режиме, что позволит обследовать 50−70 человек ежедневно на каждом УЗИ-аппарате.