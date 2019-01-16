Борисовский отдел Департамента охраны МВД Республики Беларусь подвел итоги

На подведении итогов присутствовали приглашенные: первый заместитель начальника Минского областного управления Департамента охраны МВД Республики Беларусь - начальник отдела милицейской, военизированной и сторожевой охраны полковник милиции Виноградов С.В., начальник Борисовского РУВД полковник милиции Линник Д.А., заместитель председателя ветеранской организации отдела майор милиции в запасе Сосин Игорь Владимирович и личный состав отдела.

Итоги работы – это вклад каждого члена коллектива в общее дело, измеряемый уровнем самоотдачи, степенью профессионализма и эффективностью достигаемых результатов. В рамках состоявшихся мероприятий был дан подробный анализ проделанной в 2018 году работы и определены приоритетные задачи на будущий год.

В текущем году сотрудниками отдела пресекались попытки проникновения на охраняемые объекты при этом во всех случаях с задержанием. Значительный вклад сотрудники Борисовского отдела охраны внесли в борьбу с преступностью, участвовали в раскрытии преступлений, совместно с Борисовским РУВД проводилась работа по предупреждению пьянства и борьбе с самогоноварением.

Постоянно ведется работа над расширением сферы охранных услуг. Ежесуточно в городе несут службу наряды милиции, оснащенные современными видами специальных средств, оружия, автомобильного транспорта. Высокие результаты служебной деятельности подразделения охраны являются в первую очередь показателем профессионализма сотрудников. Вопросам организации и проведения служебной подготовки с личным составом подразделения охраны уделяется первоочередное внимание.

После подведения итогов в торжественной обстановке сотрудникам отдела были вручены очередные специальные звания, а также лучшие сотрудники и работники подразделения по итогам работы за 2018 год были награждены грамотами и благодарностями.

Данную информацию предоставил заместитель начальника Борисовского отдела Департамента охраны МВД Республики Беларусь по идеологической работе и кадровому обеспечению подполковник милиции Абрамович Дмитрий Викентьевич.

Фото: заместителя командира роты милиции майора милиции Коршунова Сергея Александровича.