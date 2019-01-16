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Столичный таксист предлагал пассажирам услуги проститутки. Ему грозит до 5 лет
17.01.2019 13:56 — Новости Общества | Tut.by
Столичный таксист сотрудничал с проституткой почти четыре года. Теперь ему грозит от трех до пяти лет лишения свободы. Подробности сообщает
В 2015 году 50-летний водитель столичного такси подвозил 30-летнюю девушку, которая рассказала ему, что работает проституткой. Мужчина предложил ей сотрудничать: он предлагал услуги женщины своим пассажирам, а она, в свою очередь, отдавала ему часть прибыли в размере 50 долларов за каждого клиента. На таких условиях они работали почти четыре года.
Сейчас Октябрьским РОСК проводится расследование уголовного дела. Действия мужчины квалифицированы по ч.1 ст. 171 УК «Организация и (или) использование занятия проституцией либо создание условий для занятия проституцией». Санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет со штрафом.
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Мужчина предлагал пассажирам проститутку, а женщина платила ему по 50 долларов с клиента.
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