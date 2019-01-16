Республиканский конкурс на лучший детский рисунок на экологическую тематику проводится в целях формирования экологической культуры, воспитания бережного отношения к природе у подрастающего поколения.
В конкурсе могут принимать участие воспитанники учреждений дошкольного образования, учащиеся учреждений общего среднего образования и дополнительного образования детей и молодежи в двух возрастных группах:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С 1 февраля 2019 года в Кореличах стартует Республиканский конкурс детских рисунков на экологическую тематику
Республиканский конкурс на лучший детский рисунок на экологическую тематику проводится в целях формирования экологической культуры, воспитания бережного...