С 1 февраля 2019 года в Кореличах стартует Республиканский конкурс детских рисунков на экологическую тематику





Республиканский конкурс на лучший детский рисунок на экологическую тематику проводится в целях формирования экологической культуры, воспитания бережного отношения к природе у подрастающего поколения.

В конкурсе могут принимать участие воспитанники учреждений дошкольного образования, учащиеся учреждений общего среднего образования и дополнительного образования детей и молодежи в двух возрастных группах: