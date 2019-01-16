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С 1 февраля 2019 года в Кореличах стартует Республиканский конкурс детских рисунков на экологическую тематику

17.01.2019 — Новости Общества | Полымя  
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С 1 февраля 2019 года в Кореличах стартует Республиканский конкурс детских рисунков на экологическую тематику

Фото: Ольга Николаева

Республиканский конкурс на лучший детский рисунок на экологическую тематику проводится в целях формирования экологической культуры, воспитания бережного отношения к природе у подрастающего поколения.

В конкурсе могут принимать участие воспитанники учреждений дошкольного образования, учащиеся учреждений общего среднего образования и дополнительного образования детей и молодежи в двух возрастных группах:

 
 
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Республиканский конкурс на лучший детский рисунок на экологическую тематику проводится в целях формирования экологической культуры, воспитания бережного...
 
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