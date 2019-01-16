В Гомеле судят за взятку директора агрокомбината «Южный»

Суд Гомельского района начал рассмотрение уголовного дела в отношении директора ОАО «Агрокомбинат «Южный» Виктора Крышнева. Руководителю инкриминируют получение взятки от представителя коммерческой структуры в 1 200 долларов.

Крышнев был задержан сотрудниками КГБ в августе 2018 года. Хозяйство он возглавил в январе 2018 года. Согласно обвинению, руководитель заключил договоры с СООО «КормЖивСервис» и ООО «Стандарт-Агро» на поставку в хозяйство ветеринарных препаратов и кормовых добавок более чем на 56 тысяч рублей. После поставки Крышнев дал указание бухгалтерии обеспечить в кратчайшие сроки погашение кредиторской задолженности за поставленный товар. Бухгалтерия предприятия перечислила деньги.

«После этого, зная, что интересы «КормЖивСервиса» представляет технолог предприятия, 8 августа, находясь в автомобиле «Фольксваген-Каравелла», с целью незаконного обогащения принял для себя от представителя коммерческой структуры взятку в сумме 1200 долларов», — зачитал обвинение представитель прокуратуры.

Взятку директор принял, по версии обвинения, за заключение договора именно с этими коммерческими структурами и обеспечение своевременной оплаты товаров.

Обвиняемый свою вину не признал полностью. Показания он согласился давать после допросов в суде свидетелей.

Один из свидетелей, представитель фирм «КормЖивСервис» и «Стандарт-Агро» (бывший директор одной из них), рассказал, что от 5 до 9% полученной платы за поставленные товары передавались руководителям сельскохозяйственных предприятий. С этой целью на карточку бывшего директора поступали 19% от полученной оплаты, деньги он снимал и «раздавал менеджерам», которые уже расплачивались с директорами сельскохозяйственных предприятий. Представитель коммерческой структуры не считает это взяткой, а благодарностью. «Была такая схема, и она работала», — пояснил свидетель. Конкретных данных, передавал ли менеджер деньги руководству «Южного» или забирал себе, у него нет.

Суд продолжается допросом свидетелей.