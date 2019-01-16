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В Гродно бойцовый пес напал на первоклассника. Собаку выгуливал третьеклассник
17.01.2019 15:24 — Новости Общества | Tut.by
В гродненской Ольшанке собака бойцовой породы напала на ребенка,
16 января на мальчика-первоклассника, возвращавшегося из школы домой после уроков, напал стаффордширский терьер. Около подъезда на ребенка набросился соседский пес, которого выгуливал третьеклассник, проживающий в этом же подъезде. Стафф вцепился в лицо ребенка, и, если бы в тот момент рядом с гулявшими не оказался взрослый мужчина, оттащивший пса, все могло бы закончиться очень плохо — дети в этой ситуации были бессильны.
Мама пострадавшего мальчика рассказывает, что днем, как обычно, ждала сына из школы, собираясь спуститься вниз, чтобы встретить его. В какой-то момент она услышала крики и плач. Сбежав вниз, к подъезду, увидела сына, закрывавшего окровавленное лицо руками. Увидев рваные раны в области глаза ребенка, женщина вызвала скорую.
Мальчика отвезли в областную больницу, ему под наркозом наложили 10 швов в области глаза. Вопрос о сохранности зрения остается открытым. Помимо этого, у мальчика. по словам мамы, есть травмы носа и гематомы.
Ребенку также экстренно сделали прививки.
Есть видеозапись происшествия с камеры, установленной на доме. Мама ее уже смотрела и уверяет: на записи видно, что ребенок собаку не дразнил.
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16 января на мальчика-первоклассника, возвращавшегося из школы домой после уроков, напала стаффордширский терьер.
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