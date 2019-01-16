В Гродно бойцовый пес напал на первоклассника. Собаку выгуливал третьеклассник

В гродненской Ольшанке собака бойцовой породы напала на ребенка, сообщает NewGrodno.





16 января на мальчика-первоклассника, возвращавшегося из школы домой после уроков, напал стаффордширский терьер. Около подъезда на ребенка набросился соседский пес, которого выгуливал третьеклассник, проживающий в этом же подъезде. Стафф вцепился в лицо ребенка, и, если бы в тот момент рядом с гулявшими не оказался взрослый мужчина, оттащивший пса, все могло бы закончиться очень плохо — дети в этой ситуации были бессильны.





Мама пострадавшего мальчика рассказывает, что днем, как обычно, ждала сына из школы, собираясь спуститься вниз, чтобы встретить его. В какой-то момент она услышала крики и плач. Сбежав вниз, к подъезду, увидела сына, закрывавшего окровавленное лицо руками. Увидев рваные раны в области глаза ребенка, женщина вызвала скорую.

Мальчика отвезли в областную больницу, ему под наркозом наложили 10 швов в области глаза. Вопрос о сохранности зрения остается открытым. Помимо этого, у мальчика. по словам мамы, есть травмы носа и гематомы.

Ребенку также экстренно сделали прививки.

Есть видеозапись происшествия с камеры, установленной на доме. Мама ее уже смотрела и уверяет: на записи видно, что ребенок собаку не дразнил.

Стаффордширский терьер — бойцовая, потенциально опасная порода собак. Регистрация таких собак проводится только при наличии справки об обучении владельца и собаки. Согласно Правилам содержания и выгула собак, если собака имеет в холке более 25 см, то выгуливать ее можно только в наморднике и на поводке. Согласно требованиям к содержанию домашних собак, утвержденным Советом Министров от 4 июня 2001 г. № 834 с внесенными в него 1 ноября 2006 года постановлением правительства № 1448 изменениями и дополнениями, несовершеннолетним запрещено выгуливать собак потенциально опасных пород.