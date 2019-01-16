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Снег с дождем и порывистый ветер ожидаются в Беларуси 18 января

17.01.2019 15:35 — Новости Общества | БелТА  
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Снег с дождем и порывистый ветер ожидаются в Беларуси 18 января

17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Снег с дождем и порывистый ветер ожидаются в Беларуси 18 января, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В пятницу будет облачно. Ночью местами пройдут небольшие осадки, днем во многих районах мокрый снег и дождь. Местами возможны слабые туман и гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер прогнозируется юго-западный 6-11 м/с, с порывами до 14 м/с.

Температура воздуха в течение суток составит от минус 3 до плюс 3, во второй половине дня по северо-западу понизится до минус 4-6.-0-

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Теги: Минск
 
 
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17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Снег с дождем и порывистый ветер ожидаются в Беларуси 18 января, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии,...
 
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