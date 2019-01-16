Минспорта: В отдельных регионах Беларуси в высокий сезон не хватает мест для размещения туристов

В отдельных регионах Беларуси в высокий сезон не хватает мест для размещения туристов, сообщил 17 января на пресс-конференции в Минске заместитель директора департамента по туризму Министерства спорта и туризма Виталий Грицевич, передает БелаПАН .



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Он привел в качестве примера безвизовую зону Бреста, где в праздничные и выходные дни встречаются два потока туристов — «традиционные из России и гости из соседних западных стран».

— Несмотря на то что в декабре в городе был введен в эксплуатацию отель Hampton by Hilton, загрузка гостиниц в отдельные дни новогодних праздников составила 75%, — отметил он. — То же самое наблюдалось в эти дни в Минске и Гродно, где загрузка составила 70%".

Грицевич подчеркнул, что «бывают определенные даты, когда загрузка составляет даже 100%, но и 80% — это уже критический уровень для гостиничного бизнеса: приходится выводить дополнительный персонал, задействовать дополнительные ресурсы».

Как отметил специалист, загрузка не выше 70% — оптимальный показатель для этого вида бизнеса. Наибольшим спросом всегда пользуются отели категории 3 и 4 звезды, а также «хорошие 2 звезды». А в пиковые дни, по его словам, туристы занимают и пятизвездочные отели, и хостелы.

Председатель правления Республиканского союза туристической индустрии Филипп Гулый отметил, что статистика собирает общие данные по всем гостиницам, например, города, но есть объекты размещения, куда турист селиться не хочет.

— Это или самые дорогие гостиницы, или самые дешевые, где нет необходимого туристу сервиса, например лифта, или неудобные номера, неудобно расположено само здание. И турист решает поехать в Киев или Санкт-Петербург и оставить свои деньги там, — пояснил он.

В целом за год загрузка столичных гостиниц составила чуть более 60%, по всей стране — до 60%, сообщил он.

По итогам 2018 года безвизовую туристско-рекреационную зону «Брест» посетили более 18 тыс. туристов, что в 4,5 раза больше, чем в 2017 году. В безвизовую зону «Гродно» въехали 92 тыс. туристов, что на 87% больше показателя предыдущего года.

Вопрос нехватки мест размещения необходимо решать, сказал Грицевич, и кое-где бизнес сам этим уже занимается. Он сообщил, что недалеко от Беловежской пущи начато строительство агротуристического комплекса на 130 мест. Заключены четыре соглашения с китайскими инвесторами на строительство туркомплексов в Бресте. В Гродно китайские инвесторы приступили к реконструкции гостиницы «Гродно».

Гулый подчеркнул, что Беларуси нужны инвестиции, но «нужно избегать ситуаций, в которых инвестор разочаровывается».

— Нужно помогать им, давать аналитику, подсказывать, где средства вложить нужнее и выгоднее, — сказал глава союза. — Обидно построить четырехзвездочный объект там, где он не востребован, в то время как в Пинске, Новогрудке, Полоцке, где нужен двухзвездочный отель экономкласса, его нет. Группы из Санкт-Петербурга и Прибалтики приезжают, а остановиться толком негде.

По его словам, чтобы размещать инвестиции рационально, надо понимать, какого рода объект востребован в данном конкретном месте, какие существуют туристические потоки, какие есть в ближайшие два-три года на трансграничной территории конкурентные проекты, а также какие каналы дистрибуции в состоянии обеспечить загрузку мест размещения.