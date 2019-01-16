Футболист «Крумкачоў» получил 9 лет колонии за психотропы

В Минске оглашен приговор полузащитнику «Крумкачоў» Олегу Дыбалю, которого судили за оборот психотропных веществ. Итог — 9 лет в колонии усиленного режима, сообщается на сайте Верховного суда.



Фото: krumka.by

Спортсмена судили в суде Партизанского района, и на основании ч.3 ст. 328 Уголовного кодекса ему грозило суровое наказание — вплоть до 15 лет лишения свободы.

В приговоре указано, что футболист действовал «в группе лиц по предварительному сговору», и с корыстной целью ради сбыта купил не менее 47 грамм альфа-PVP и почти 9 грамм амфетамина — то есть в крупном размере.

Какую-то часть этих веществ, согласно обвинению, он употребил сам. А остальное, будучи в одурманенном состоянии, хранил дома до момента задержания осенью 2018-го.

9 лет в колонии усиленного режима — такое наказание назначил футболисту суд. Приговор еще не вступил в силу и может быть обжалован.