Представители Костюковичского района приняли участие в праздновании 100-летия БССР в Могилеве

Торжественное мероприятие, посвященное 100-летию образования Белорусской Советской Социалистической Республики, состоялось во Дворце культуры области 15 января. Символично, что мероприятие проходило в день 81 годовщины образования Могилевской области. На нем присутствовала и делегация из Костюковичского района.

Председатель областного Совета депутатов Дмитрий Харитончик вручил заслуженным людям Могилевщины памятные юбилейные медали за многолетний, безупречный труд, большой личный вклад в социально-экономическое развитие региона и в связи с празднованием 100-летия БССР. Наш земляк Почетный гражданин Сергей Андреевич Стасев, бывший заместитель председателя райисполкома, оказался в числе награжденных.



















































Делегация посетила фотовыставку, отражающую периоды развития Приднепровского края, и праздничный концерт. Костюковчан переполняло чувство гордости, ведь Костюковичский народный вокально-инструментальный ансамбль «Этикет» был включен в программу торжественного мероприятия и блестяще выступил с творческой композицией. А на большом экране появлялись фотографии выдающихся деятелей костюковичской земли.

Фото и текст Натальи ТОЛКАЧЕВОЙ.