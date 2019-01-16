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КОДЕКС ЧЕСТИ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА И ТОРЖЕСТВЕННОГО ОБЕЩАНИЯ – ВЫПОЛНИМ!

17.01.2019 — Новости Общества | Единство  
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В этот торжественный день военнослужащие, только прибывшие в подразделения полка после прохождения курса начальной военной подготовки, зачитали слова Кодекса чести защитника Отечества, давая обещание в образцовом исполнении обязанностей военной службы, уважении чести и достоинстве сослуживцев.

Произнося такие простые общечеловеческие истины как «оказывать помощь младшим товарищам в преодолении тягот и овладении воинской специальностью, укреплять дружбу в коллективе, не позволять себе и другим унижать человеческого достоинство сослуживцев» военнослужащие второго и третьего периода службы дали Торжественное обещание.

- Долг каждого стоящего в строю достойно овладевать своей военной специальностью, учиться тому, чему учат вас ваши командиры, постоянно совершенствоваться, будучи человеком в форме, уважать честь и достоинство сослуживцев, не допускать в отношении себя и товарищей грубости и унижения, - напутствовал присутствующих в своем выступлении командир 60 отдельного полка связи подполковник Александр Владимирович Шебулдаев.

По окончанию ритуалов военнослужащим срочной военной службы полка были вручены нарукавные нашивки. Ровно через полгода по результатам контрольных занятий и спортивных состязаний военнослужащие получат право прикрепить на рукав кителя следующую нашивку.

Алена Нищеретова

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8 января на строевом плацу 60-го отдельного полка связи города Борисова проведены ритуалы принятия Кодекса чести защитника Отечества и перехода военнослужащих...
 
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