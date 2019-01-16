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Безвозмездный донор – гордость Минщины. Итоги за 2018 год.

17.01.2019 — Новости Общества | Единство  
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Борисовская станция переливания крови обеспечивает компонентами и препаратами крови лечебные учреждения Борисовского, Березинского, Крупского, Смолевического, Червеньского районов. За 2018 год заготовлено 4628 литров крови и 2 563 литра плазмы.

Надлежащие и надежные запасы крови можно обеспечить лишь на основе регулярного добровольного и безвозмездного донорства. Регулярные безвозмездные доноры являются самыми безопасными в отношении инфекций, передающихся через кровь.

В соответствии с инициативой Всемирной организации здравоохранения о переходе к 2020 году на систему регулярного безвозмездного донорства крови, с целью привлечения к нему широких слоев населения, Главным управлением здравоохранения Минского облисполкома в 2018 году проводилась акция «Безвозмездный донор – гордость Минщины». В рамках этой акции на предприятиях и в учреждениях Борисовского, Березинского, Крупского и Червеньского районов распространялись информационные и агитационные материалы, проводились лекции и беседы по пропаганде безвозмездного донорства, размещалась информация в средствах массовой информации, на сайте Борисовской ЦРБ. На станции переливания крови постоянно проводилось консультирование по вопросам донорства крови и безвозмездного донорства.

В Борисовском медицинском колледже и на станции переливания крови 13 и 14 июня 2018 года были проведены праздничные мероприятия, посвященные Всемирному дню донора крови. В торжественной обстановке прошло чествование ветеранов донорского движения, вручение нагрудных знаков «Ганаровы донар Рэспублiкi Беларусь». Почетным донорам, а также учащимся медицинского колледжа, сдавшим кровь безвозмездно, вручены памятные подарки.

Всего в 2018 году Почетными донорами стали 47 человек

На Борисовской станции переливания крови в 2018 году сдали кровь 1794 донора и 211 доноров сдали плазму.

За время проведения акции 1074 донации крови из 4005 (26,8%) и 259 плазмафереза из 2684 (9,6%) были на безвозмездной основе.

Среди безвозмездных доноров крови 787 - жители Борисовского,180- Червеньского, 19 – Крупского, 88 – Березинского районов.

Самое активное участие в безвозмездном донорстве приняли медицинские работники – 331 человек и представители силовых структур – 281 человек: это сотрудники Борисовского родильного дома, скорой медицинской и неотложной помощи, поликлиники №1, детской и взрослой стоматологических поликлиник, больницы №2, Березинской и Червеньской ЦРБ, военнослужащие Борисовского полка связи и 74 ОУЦ, МЧС (Cветлая Роща), Крупского РОВД и Департамента охраны, студенты Борисовского медицинского колледжа, Смиловичского аграрного колледжа и другие.

Акция по безвозмездному донорству, проходившая в 2018 году, позволила сэкономить около 180 тыс. рублей бюджета Борисовского района.

Коллектив Борисовской станции переливания крови выражает огромную благодарность всем донорам, cдавшим кровь или плазму безвозмездно и обращается к жителям Борисовского, Крупского, Березинского, Червеньского районов с просьбой присоединиться к безвозмездному донорскому движению.

Если вы неравнодушны к судьбе и спасению жизни других людей, примите участие в акции – сдайте кровь!

Кто может быть донором.

Донорами могут быть граждане Республики Беларусь, а также лица без гражданства, постоянно проживающие в Республике Беларусь, в возрасте с 18 до 60 лет, прошедшие медицинский осмотр, не страдающие заболеваниями, при которых сдача крови, ее компонентов противопоказана.

Донором может быть только здоровый человек. В его крови не должно быть возбудителей инфекционных заболеваний, алкоголя, лекарств и других веществ, которые могут повредить здоровью больного.

Донор должен вести здоровый образ жизни, не злоупотреблять спиртными напитками, не употреблять наркотики.

Донор не должен скрывать от врача сведений о перенесенных заболеваниях, в том числе о туберкулезе, вирусном гепатите, сифилисе.

Информировать врача в случае риска заражения ВИЧ-инфекцией (случайные половые связи, внутривенное введение наркотиков, татуировки).

Нельзя:

- употреблять спиртные напитки, даже пиво за трое суток до кроводачи;

- за сутки до донации не употреблять жирных и молочных продуктов;

- курить в день дачи крови;

-приходить на донацию при недомогании (насморк, кашель и др.).

Необходимо соблюдать правила личной гигиены, приходить на СПК чистым и опрятным.

Вес донора должен быть не менее 55кг.

Прием доноров на донацию ведется в регистратуре станции переливания крови с 7.30 до 10.00 кроме субботы и воскресенья.

При посещении на донацию донор предъявляет:

  1. Паспорт.
  2. Справку формы 1 мед/у10 от участкового терапевта.
  3. Заключение гинеколога (для женщин).

При первичном обращении женщины предъявляют свидетельство о рождении, мужчины – военный билет.

Лица, желающие стать донорами впервые, приглашаются на станцию переливания крови на предварительную беседу с 8.00 до 15.30.

По вопросам донорства крови можно обратиться в регистратуру СПК с 8.00 до 16.00 по адресу 8 Марта,11, кроме субботы и воскресенья. Телефон регистратуры 943701.

 
 
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