Нет еды, тепла, родители не дают учиться и лечиться. Кто попадает в СОП по новым правилам

Совет министров Беларуси определил четкие критерии того, как детей будут признавать находящимися в СОП . Постановление правительства № 22 от 15 января заработает в силу с 1 февраля 2019 года. TUT.BY посмотрел, как и кого по новому документы могут признать находящимcя в СОП.



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Критерии СОПа: нет еды, тепла, родители не хотят лечить и учить ребенка

Правительство подробно расписало критерии СОПа. Их три.

1. Родители не удовлетворяют основные жизненные потребности

ребенка (детей), а именно:

в доме систематически нет еды, предназначенной для питания ребенка (детей) (для детей раннего возраста — от 0 до 3 лет, детей дошкольного возраста — от 3 до 6 лет, детей школьного возраста — от 6 лет и старше), отвечающей соответствующим физиологическим потребностям детского организма и не причиняющей вред здоровью ребенка

ребенок живет в жилых помещениях, в которых печи, теплогенерирующие агрегаты, газовое оборудование, электрические сети, электроприборы не соответствуют требованиям, неработоспособны, демонтированы устройства автоматического (автономного) обнаружения и оповещения о пожаре, надворные постройки и придомовая территория не соответствуют требованиям пожарной безопасности, есть угроза возникновения пожара

родители не выполняют рекомендации медицинских работников по диагностике, лечению и (или) медицинской реабилитации ребенка (детей), что угрожает его (их) жизни и (или) здоровью

препятствуют получению ребенком обязательного общего базового образования (в любой форме)

2. Родители не обеспечивают надзор за поведением ребенка и его образом жизни, и он совершает административное правонарушение либо преступление.

Доказательством этого критерия может стать то, что родители ребенка (детей) в возрасте до 14 лет неоднократно в течение года привлекались к административной ответственности по статье 9.4 КоАП (невыполнение обязанностей по воспитанию детей), установлены факты, подтверждающие, что они не контролируют поведение и местонахождение ребенка, вследствие чего он привлечен к административной либо уголовной ответственности.

3. Родители ведут аморальный образ жизни, оказывают вредное воздействие на ребенка (детей), злоупотребляют своими правами и (или) жестоко обращаются с ним (ними), в связи с чем имеет место опасность для жизни и (или) здоровья ребенка (детей), а именно:

родители привлекались к административной ответственности за совершение правонарушений, предусмотренных статьями 9.1 (умышленное причинение телесного повреждения и иные насильственные действия), 17.1 (мелкое хулиганство), частью третьей статьи 17.3 (повторное в течение года распитие спиртных напитков, употребление наркотиков и др. в общественном месте, появление в состоянии опьянения в общественном месте или на работе), 17.4 (вовлечение несовершеннолетнего в антиобщественное поведение), 17.5 (занятие проституцией), 17.8 (распространение произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости)

родители употребляли наркотики, психотропы и их аналоги, токсические или другие одурманивающие вещества, алкогольные напитки, из-за чего к ним применялись меры профилактического воздействия

установлены факты жестокого обращения родителей с ребенком, физического и (или) психологического насилия по отношению к нему

Кто и как может заподозрить СОП

Неблагоприятную для детей обстановку могут оценить:

отделы образования, учреждения образования — при всеобуче, анализе участия родителей в образовательном процессе, при осуществлении контроля за условиями содержания, воспитания и образования детей в семьях, в которые возвращены дети после помещения на государственное обеспечение, в том числе после восстановления родителей в родительских правах, при анализе обращений граждан

организации здравоохранения — при оказании медпомощи, при вызове врача на дом, при выездах скорой, при медпомощи женщинам во время беременности, родов и в послеродовом периоде и др.

органы по труду, занятости и социальной защите, территориальные центры социального обслуживания населения, центры социального обслуживания семьи и детей — при назначении пособий и пенсий, государственной адресной социальной помощи, оказании социальных услуг и др.

территориальные органы внутренних дел — при посещении по месту жительства лиц, состоящих на профилактическом учете, при проведении с несовершеннолетними индивидуальной профилактической работы, в том числе при посещении семей на дому, в рамках рассмотрения в установленном порядке заявлений и сообщений

органы и подразделения по ЧС — при проведении пожарно-профилактической работы

организации ЖКХ — при задолженности по коммуналке, если родители были в установленном порядке предупреждены о необходимости погашения такой задолженности

госорганизации, в хозяйственном ведении или оперативном управлении которых находятся жилые помещения в общежитиях — при продлении или расторжении договора найма жилого помещения в общежитии в отношении граждан, имеющих на воспитании детей и систематически нарушающих правила внутреннего распорядка в общежитии

В постановлении также есть пометка, что «иные организации выявляют неблагоприятную для детей обстановку в пределах своей компетенции».

Как быстро могут признать находящимся в СОП

Если какая-либо из служб посчитала, что дети находятся в неблагоприятной обстановке, то, по постановлению, она должна сообщить об этом в местный отдел образования. Он в течение следующего рабочего дня направляет информацию в учреждение образования, куда ходит ребенок или в социально-педагогический центр по месту жительства, если ребенку нет и 3 лет или он не зачислен в учреждение образования.

Руководитель учреждения создает комиссию, которая должна обследовать условия жизни и воспитания ребенка.

Акт обследования рассматривает совет профилактики и принимает решения: обратиться в координационный совет или рекомендовать родителям в течение трех рабочих дней обратиться за оказанием социальных услуг по устранению трудной жизненной ситуации в соответствии с законодательством.

Координационный совет после может признать ребенка (детей) находящимся в СОП и определить, что должны сделать родители и госорганы, чтобы исправить ситуацию или также рекомендовать родителям в течение трех рабочих дней обратиться за оказанием социальных услуг по устранению трудной жизненной ситуации.

Исполнение своих решений координационный совет рассматривает не реже, чем раз в квартал. Он анализирует действия родителей и госорганов, после чего может оставить ребенка в СОП, снять этот статус или ходатайствовать о необходимости признания ребенка (детей) нуждающимся в государственной защите.

Решение о СОПе родители могут обжаловать в городских, районных исполнительных комитетах, местных администрациях районов в городах по месту принятия решения, а затем в суде. Обжалование не приостанавливает исполнение решения о СОПе, говорится в документе.