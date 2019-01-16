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Количество часов выросло на треть. Минобороны рассказало, как изменится работа военных кафедр

17.01.2019 18:36 — Новости Общества | Tut.by  
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Часы, которые в вузах отводятся на военную подготовку, увеличили на треть. Это лишь одно из изменений, которое уже официально появилось в работе военных кафедр (военных факультетов). Постановление с нововведениями опубликовано на Национальном правовом портале.


Среди основных нововведений, которые есть в документе, — время, что отводится в вузах на военную подготовку. В пресс-службе Минобороны поясняют: вместо 600 часов обучать армейскому делу теперь возможно до 800 часов. Набирать на военные кафедры смогут после первого семестра, продолжительность обучения составит до двух с половиной лет.

Кроме того, закончить вуз с погонами младших командиров или офицеров запаса теперь смогут только студенты, которые учатся на дневном. У ребят, занимающихся на вечернем или в магистратуре, такой возможности нет.

— На самом деле так было и раньше, — поясняют в пресс-службе Минобороны. — Организовать обучение на военных кафедрах для магистрантов или студентов, которые занимаются по вечерам, было невозможно. Однако теперь этот момент закрепили в законе.

Следующее нововведение касается подготовки офицеров запаса. Раньше из молодых людей, которые не проходили срочную военную службу или службу в резерве, учиться на военной кафедре по данным программам могли только студенты медицинских и экономических профилей. При этом от них не требовалось проходить предварительное обучение по программам подготовки младших командиров. Теперь список специальностей, студенты которых могут претендовать на погоны офицера запаса, расширили.

Есть в документе и два нововведения, что относятся только к студентам-медикам. Теперь все — согласно перечню, кто получает медицинскую специальность и годен к службе, будут проходить подготовку по программам офицеров медицинской службы запаса. Раньше это было по желанию.

— Но желающих всегда было очень много, — уточняют в пресс-службе ведомства.

Затронул документ и студентов медвузов, которые в мирное время считаются негодными к службе, а в военное — ограниченно годными.

— Теперь они обязаны проходить обучение по программам подготовки офицеров медицинской службы запаса, — уточняют в пресс-службе Минобороны.

 
 
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Часы, которые в вузах отводятся на военную подготовку, увеличили на треть. Это лишь одно из изменений, которое уже официально появилось в работе военных кафедр.
 
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Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
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Заря над Неманам
Светлы шлях
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