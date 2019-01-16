Использовать в рекламе отзывы клиентов - можно. Что изменилось в профессиональной этике адвокатов

17 января вступили в силу изменения в Правила профессиональной этики адвоката.



Фото: Олег Киндар, TUT.BY

Теперь информация, которую распространяет о своей деятельности адвокат или адвокатское бюро, может содержать оценочные характеристики и отзывы других о его работе. В прежней редакции эти пункты были под запретом.

Также адвокат не в праве использовать сведения, которые он получил во время переговоров о заключении мирового соглашения, участия в примирительной процедуре и медиации.

Принятые изменения расширили список тех, кто должен отказаться от оказания юридической помощи клиенту. Если адвокат уже участвовал в процессе в качестве арбитра, медиатора и патентного поверенного, он не может взять на себя обязательство помочь. Кроме перечисленных в этом списке есть судья, прокурор, следователь, лицо, проводившее дознание, эксперт, специалист, переводчик, секретарь судебного заседания, свидетель, понятой, третейский судья, а также если в расследовании или рассмотрении дела участвует родственник адвоката.

Раньше адвокат был обязан незамедлительно сообщить в юридическую консультацию по месту нахождения суда, который рассматривает дело, о том, что к нему обратился клиент за оказанием помощи. Теперь это необходимо делать только в том случае, если дело — уголовное.

Согласно прежней редакции Правил, если адвокат оказывал помощь клиентам с различными интересами, между которыми мог возникнуть конфликт, он был должен получить согласие всех сторон, чтобы продолжить исполнять поручение. В новой редакции этот пункт исключен.