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Новейшую технологию в лечении рака планируют внедрить в РНПЦ детской онкологии

17.01.2019 19:12 — Новости Общества | БелТА  
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Новейшую технологию в лечении рака планируют внедрить в РНПЦ детской онкологии
Ольга Алейникова

17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новейшую технологию в лечении рака планируют внедрить в РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии, сообщила журналистам директор РНПЦ Ольга Алейникова, передает корреспондент БЕЛТА.

"Что касается клеточной терапии, то это ведущее направление в области лечения не только рака, особенно у детей, которым другие методы не могут быть предложены из-за их неэффективности или большой токсичности, - сказала Ольга Алейникова. - В последующем мы планируем получать генно-инженерные клетки, так называемые CAR-Т-клетки". Речь идет о технологии, когда специалисты сначала выделяют из крови пациента иммунные клетки (Т-лимфоциты), перепрограммируют их на распознавание злокачественных клеток, а затем вводят обратно в организм. Терапия генетически модифицированными лимфоцитами позволяет иммунной системе пациента самой уничтожить раковые клетки.

Для этого благодаря поддержке спонсоров центр строит новую молекулярную лабораторию. Рассчитывают закончить строительство в этом году и уже в следующем использовать иммунотерапию в лечении онкозаболеваний.

В центре также намерены применять идиотипические вакцины против нейробластомы.

По словам Ольги Алейниковой, сейчас в РНПЦ используются очень эффективные методики, которые позволяют излечивать около 75% всех пациентов с онкологическими заболеваниями. При некоторых злокачественных новообразованиях вылечиваются более 90% детей.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новейшую технологию в лечении рака планируют внедрить в РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии, сообщила журналистам...
 
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Ивьевский край
Полымя
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