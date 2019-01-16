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Настю Рыбку и Алекса Лесли задержали в Шереметьево после депортации из Таиланда

17.01.2019 20:27 — Новости Общества | Tut.by  
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Алекс Лесли и Настя Рыбка, которых после приговора суда депортировали из Таиланда на родину, были задержаны в московском аэропорту Шереметьево, сообщила жена Лесли Кристина во время прямой трансляции канала Mash Вконтакте.


Настя Рыбка и Алекс Лесли. Фото: twitter/RIA_Worldnews

Настя Рыбка и Алекс Лесли прилетели из Таиланда в Шереметьево, но были задержаны в аэропорту. Об этом во время прямой трансляции, которую ведет канал Mash в группе «ВКонтакте» рассказала Кристина — супруга Алекса Лесли.

По словам девушки, из Таиланда их прилетело десять человек. Восемь из них фигуранты дела. Во время пограничного контроля четверых задержали. По ее словам, им вменяют статью 240 УК РФ, вовлечение в занятие проституцией. молодые люди сидят в отдельной комнате в Шереметьево.

— Мы вышли, нас всех задержали, у всех забрали паспорта, — сказала журналистам Кристина. — И мы сидели все вместе в отдельной комнате. Потом назвали фамилии — Александр Кириллов (Алекс Лесли), Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка), Андрей Ожешко и Мария Жаркова. Зашли люди в штатском, человек шесть… В общем, наши ребята сейчас сидят там… Причем Настя вообще не должна была здесь находиться. Она должна была лететь в Минск. Но судя по всему, они задержаны на неопределенный срок.

На вопрос журналистов о том, какими будут дальнейшие действия, супруга Александра Кириллова ответила: «Не знаю».

По словам Кристины, встречать Настю в Шереметьево из Беларуси приехал ее муж. Сейчас он ждет ее в аэропорту.

Задержанные в Таиланде белорусы 15 января были приговорены к условным срокам и фактическому заключению, которое равно уже отбытому сроку. До начала суда они провели в следственной тюрьме 9 месяцев.

Всего обвиняемыми по делу проходили восемь человек, граждане Беларуси и России. Их обвиняли в организации нелегального секс-тренинга в таиландской Паттайе.

Напомним, в феврале 2018 года полиция Таиланда задержала Рыбку, Лесли и еще шесть человек за проведение нелегального секс-тренинга.

Девушку в Таиланде обвиняли по трем статьям: организация преступного сообщества, сговор в составе более пяти человек для совершения преступления, организация предоставления услуг сексуального характера с помощью третьих лиц, с согласия этих лиц, в составе преступной группы. В случае признания их виновными подсудимым грозили тюремные сроки от двух до десяти лет (в зависимости от роли каждого из них).

Известность Настя Рыбка и Алекс Лесли получили после того, как разместили в соцсетях информацию о личной жизни предпринимателя Олега Дерипаски. Бизнесмен отсудил у них почти 16 тысяч долларов.

 
Теги: Минск
 
 
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Алекс Лесли и Настя Рыбка, которых после приговора суда депортировали из Таиланда на родину, были задержаны в московском аэропорту Шереметьев, сообщила жена Лесли...
 
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