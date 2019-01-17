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Волонтеры Мирского ГХПТК продолжают дарить добро и тепло

17.01.2019 — Новости Общества | Полымя  
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17 января в рамках акции «Подари добро!» учащиеся Мирского ГХПТК, члены волонтерского отряда «Наследники», посетили пациентов социального отделения Мирской городской больницы.

Волонтеры Мирского ГХПТК продолжают дарить добро и тепло

Волонтеры Мирского ГХПТК продолжают дарить добро и тепло

Благодаря неоценимой поддержке неравнодушных людей, ребята смогли сделать отличный подарок отделению — 25 новых теплых одеял. Волонтеры приурочили добрую акцию к светлому празднику Рождества Христова. Главным ее посылом стала мысль, что каждый человек может согреть другого сердечным теплом в самую холодную пору.

Волонтеры Мирского ГХПТК продолжают дарить добро и тепло

Волонтеры Мирского ГХПТК продолжают дарить добро и тепло

А еще ребята из Мирского ГХПТК уверены в том, что «подарив добро — подаришь счастье!» Поэтому они призывают всех желающих присоединиться к акции.

Дарите добро и будьте счастливы!

Константин ПЕТРИМАН,
заместитель директора по учебно-воспитательной работе УО «Мирский ГХПТК»

 
 
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❤ 17 января в рамках акции «Подари добро!» учащиеся Мирского ГХПТК, члены волонтерского отряда «Наследники», посетили пациентов социального отделения Мирской
 
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