Волонтеры Мирского ГХПТК продолжают дарить добро и тепло

❤ 17 января в рамках акции «Подари добро!» учащиеся Мирского ГХПТК, члены волонтерского отряда «Наследники», посетили пациентов социального отделения Мирской городской больницы.









Благодаря неоценимой поддержке неравнодушных людей, ребята смогли сделать отличный подарок отделению — 25 новых теплых одеял. Волонтеры приурочили добрую акцию к светлому празднику Рождества Христова. Главным ее посылом стала мысль, что каждый человек может согреть другого сердечным теплом в самую холодную пору.









А еще ребята из Мирского ГХПТК уверены в том, что «подарив добро — подаришь счастье!» Поэтому они призывают всех желающих присоединиться к акции.

Дарите добро и будьте счастливы!

Константин ПЕТРИМАН,

заместитель директора по учебно-воспитательной работе УО «Мирский ГХПТК»