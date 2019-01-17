Правила профэтики адвоката обновили в Беларуси

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17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правила профессиональной этики адвоката обновили в Беларуси. Новшества закреплены в постановлении Министерства юстиции от 28 декабря 2018 года №227, которое опубликовано на Национальном правовом интернет-портале , сообщает БЕЛТА.

В обновленных правилах, в частности, уточняется, что адвокат не вправе использовать сведения, полученные в ходе переговоров о заключении мирового соглашения, участия в примирительной процедуре, медиации, если иное не установлено законодательными актами.

Распространяемая адвокатом и адвокатским образованием информация о своей деятельности и оказываемых видах юридической помощи не должна содержать сравнений с другими адвокатами и критики других адвокатов, а также заявлений, намеков, двусмысленностей, которые могут ввести в заблуждение потенциальных клиентов или вызвать у них безосновательные надежды на благополучный исход дела. Ранее эта информация не должна была содержать в том числе отзывы других лиц о работе адвоката, теперь этот момент исключен.

Кроме того, ранее в правилах было прописано, что если в результате конкретных обстоятельств возникнет необходимость оказания юридической помощи лицам с различными интересами, а равно при потенциальной возможности конфликта интересов, адвокаты, осуществляющие адвокатскую деятельность в одной юридической консультации, обязаны получить согласие всех сторон конфликтного отношения на продолжение исполнения поручения и обеспечить равные возможности для правовой защиты этих интересов. Теперь это требование исключено.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.-0-