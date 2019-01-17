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Российский телеканал опубликовал видео силового задержания Насти Рыбки в Шереметьево
18.01.2019 06:55 — Новости Общества | Tut.by
Видео силового задержания Анастасии Вашукевич (Насти Рыбки) в московском аэропорту «Шереметьево» опубликовал телеканал
На обнародованных кадрах видно, что девушка отчаянно сопротивляется и не хочет добровольно сдаваться стражам порядка, говоря: «Я не хочу никуда ехать».
Оперативники сначала пытались вывезти ее в инвалидной коляске, затем под руки вынесли девушку из помещения.
Напомним, вечером 17 января полиция Москвы
В аэропорт Шереметьево они прибыли из Таиланда, откуда были депортированы по приговору суда, который признал их виновными в организации нелегального секс-тренинга. 15 января они были приговорены в Таиланде к условным срокам и фактическому заключению, которое равно уже отбытому сроку. До начала суда они провели в следственной тюрьме 9 месяцев.
Известность Настя Рыбка и Алекс Лесли получили после того, как разместили в соцсетях
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На обнародованных кадрах видно, что девушка отчаянно сопротивляется и не хочет добровольно сдаваться стражам порядка, говоря: «Я не хочу никуда ехать».
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