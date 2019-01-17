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Российский телеканал опубликовал видео силового задержания Насти Рыбки в Шереметьево

18.01.2019 06:55 — Новости Общества | Tut.by  
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Видео силового задержания Анастасии Вашукевич (Насти Рыбки) в московском аэропорту «Шереметьево» опубликовал телеканал РЕН ТВ.

На обнародованных кадрах видно, что девушка отчаянно сопротивляется и не хочет добровольно сдаваться стражам порядка, говоря: «Я не хочу никуда ехать».

Оперативники сначала пытались вывезти ее в инвалидной коляске, затем под руки вынесли девушку из помещения.

Напомним, вечером 17 января полиция Москвы задержала в аэропорту Шереметьево Алекса Лесли и Настю Рыбку, а также еще двух человек, по делу об организации проституции. Они задержаны в рамках производства по уголовному делу, возбужденному по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 240 УК РФ («Вовлечение в занятие проституцией»). Санкции по этой статье предусматривают до шести лет лишения свободы.

В аэропорт Шереметьево они прибыли из Таиланда, откуда были депортированы по приговору суда, который признал их виновными в организации нелегального секс-тренинга. 15 января они были приговорены в Таиланде к условным срокам и фактическому заключению, которое равно уже отбытому сроку. До начала суда они провели в следственной тюрьме 9 месяцев.

Известность Настя Рыбка и Алекс Лесли получили после того, как разместили в соцсетях информацию о личной жизни предпринимателя Олега Дерипаски. Бизнесмен отсудил у них почти 16 тысяч долларов.

 
 
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На обнародованных кадрах видно, что девушка отчаянно сопротивляется и не хочет добровольно сдаваться стражам порядка, говоря: «Я не хочу никуда ехать».
 
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