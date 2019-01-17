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В выходные закроют движение транспорта под одним из путепроводов на МКАД

18.01.2019 07:15 — Новости Общества | Tut.by  
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19 и 20 января будет закрыто движение в обоих направлениях под путепроводом МКАД с улицы Купревича на Ф.Скорины. Поэтому вносятся изменения в городские маршруты, сообщает «Столичный транспорт и связь».

В эти два дня автобусные маршрутов № 145АС и 64А от станции метро «Московская» организуются до остановочного пункта «РНПЦ неврологии и нейрохирургии» со следованием по проспекту Независимости, улицам Филимонова, Ф. Скорины в обоих направлениях с присвоением маршрутам наименования № 145АС «Тубдиспансер — РНПЦ неврологии», 64А «Макаенка — РНПЦ неврологии».

Автобус № 34 будет курсировать в направлении переулка Липковского — без изменений, от поселка Липки — по МКАД, проспекту Независимости и далее по маршруту с выполнением на изменяемом участке остановок «РНПЦ неврологии и нейрохирургии» по МКАД (за перекрестком с улицей Купревича), «ст. м. Борисовский Тракт», «ст. м. Восток» с присвоением маршруту наименования № 34А «ДС Калиновского — пер. Липковский».

Автобус № 1280-ТК организуется со стороны ДС Уручье-4 по улицам Острошицкой, Стариновской, Никифорова, Руссиянова, Купревича, МКАД, проспекту Независимости и далее по маршруту, в направлении ДС Уручье-4 — по проспекту Независимости, улицам Руссиянова, Никифорова, Стариновской, Острошицкой.

 
 
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